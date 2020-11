​In memoria di Antonio

TERMOLI. Ho conosciuto Antonio tanti anni fa, nello studio del fratello Eolo. Fui colpita dal suo atteggiamento, parlava solo in termolese, vestiva tra il trasandato e l'elegante. Chiese al fratello chi io fossi, con aria sufficiente e distaccata, prima di voltare lo sguardo indifferente. Rimasi un po' sorpresa, non ero termolese e il suo atteggiamento mi colpì, non sapevo nemmeno che fosse un fotografo. Antonio era cosi, ti soppesava con lo sguardo e si voltava come se le persone non fossero degne del suo interesse; aveva bisogno di tempo, aveva bisogno di guardarti con ii suo sguardo indagatore, prima di darti ii suo affetto e la sua amicizia.



Non era amato da tutti Antonio, soprattutto da quelli the, come dice la favola, non riuscivano arrivare all'uva. Era troppo superiore, per capacita„ per cultura; per esperienza, per la ricerca costante della bellezza che ritrovava nelle opere d'arte, ma anche in un chicco d'uva, nel corpo di una donna o nelle statue della Cattedrale, in un fibre appassito. Tutto poteva essere degno di bellezza se esaltata dalla luce della sua Reflex. Ad Antonio si addicono gli ossimori possibili; rude, diretto, tiranno, severo, ma paziente, generoso, disponibile, affascinante. Quanto a difetti di una persona fuori del immune, al di sopra del tanti che lo hanno frequentato. Ho saputo dopo, davanti a un caffe, che aveva lavorato per le testate più importanti, che aveva girato il mondo, dall'Asia, all'Africa. Consegno con affetto alcuni negativi di un servizio che aveva girato nel museo di Kabul.

Quando vidi per la prima volta le sue foto cominciai a chiamarlo MAESTRO, titolo che meritava ampiamente. La sua disponibilità all'insegnamento lo ha dimostrato nel tempo, quando gli proposi per gli alunni dello Istituto industriale un corso di fotografia, accettò con piacere. Con pazienza e dedizione èriuscito a far emergere, da ragazzi non particolarmente avvezzi all’arte, lo spirito creativo e la ricerca del bello. Di nuovo lo coinvolsi nel corso di fotografia che organizzavo per l'Unitre. Credo che questo lo abbia aiutato a vivere gli ultimi dieci anni della sua vita con un interesse totale per quello che aveva amato di più,la fotografia. Nei suo studio, meglio dire antro delle meraviglie, tra foto, appunti, libri, in un disordine totale ma con un ordine mentale ineccepibile, ha seguito decine di allievi, scartando gli scatti prevedibili e scontati, correggendo le linee di fuga, i colori, i punti di vista, una tecnica non disgiunta dalla ricerca delle emozioni." Dal 2010, Antonio, ogni anno ha realizzato per l'Unitre una mostra con le opere dei suoi allievi. La sua perfezione lo portava ad interessarsi di tutto per realizzare la mostra; attaccava chiodi, sistemava ogni foto con la giusta luce e decideva delle mostre, originali come lo era lui. Così dopo la prima esposizione alla Torretta Belvedere si sono succedute nel tempo, Nulla- Re- Luce e Tenebre-Spezzoni- Guazzabuglio — Gli Zigoti. Grazie Antonio e grazie per la cultura che hai trasmesso a Termoli.

Ieri ho assistito al tuo funerale, le parole commosse del Vescovo Tommaso, la voce strozzata dalie lacrime di don Marcello, qualche lacrima sommessa del partecipanti, ti hanno fatto capire quanto sei stato amato, rispettato, considerate da chi ti conosceva a fondo. Quella bara, quattro assi inchiodati, sono stati il tuo testamento alla semplicità della bellezza. Addio Antonio. Maria

Settembre 2019. Una foto di Antonio durante la mostra

"Gli Zigoti" a! palazzo Vescovile.