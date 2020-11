Pillole... per tutti

CHI VINCE E CHI PERDE - Dalle elezioni i democratici Usa volevano la prova tangibile che il Paese volesse voltar pagina, lavando via 4 anni per loro inqualificabili, fatti – a loro dire - di razzismo, sessismo e populismo, strumentale agli interessi di ricchi e potenti. L'onda avrebbe dovuto travolgere Presidente e Senato, ribaltando completamente i rapporti di forza, «liberando» il Paese e spianando il cammino ad una quaterna di avvenire progressista. Ma il ‘cavallone’ non si è visto. Metà Nazione si è arroccata dietro a quella diga di cui Trump non è altro che il simbolo, o meglio, l'incarnazione. Il simbolo sarà cascato dal suo piedistallo, ma la diga ha tenuto quando tutti si aspettavano un totale tracollo, soprattutto a livello di Camera e Senato.

DIRITTI CONCULCATI CON ATTI DI RANGO INFERIORE - L'ultimo dpcm (3 novembre) si è arrogata la possibilità di delegare ad Ordinanze del Ministro della Salute gravissime intromissioni nell'esercizio di svariati diritti. Uno stimato giurista (Giovanni Guzzetta) ha accusato questo dpcm di violare il principio di legalità. In effetti al Ministro della Salute è demandata la possibilità (in parte con riferimento a criteri oggettivi, ma altresì mediante proprie valutazioni discrezionali) d'inserire intere regioni nelle ormai celebri zone colorate della penisola. Conseguenza: libertà d'impresa, libertà di circolazione, libertà di lavoro, e altri diritti, sono conculcati con un atto di rango inferiore allo stesso dpcm. Giova ricordare un precedente inverso. Lo scorso 22 marzo, domenica pomeriggio, i Ministri della Salute e dell'interno intimarono agli italiani di non muoversi dal comune in cui si trovavano (a quale ora?). Solo la sera uscì un dpcm che, fra l'altro, sanò quell'ordinanza, sempre ammettendo che lo stesso presidente del Consiglio sia legittimato a paralizzare gli spostamenti dell'intera popolazione. La scarsità di trasparenza nell'adozione delle prime ordinanze è stata riconosciuta da esponenti della maggioranza.

IL PROBLEMA DEI RIMPATRI - Due esempi su cui il Ministro Lamorgese dovrebbe meditare arrivano da Padova e Brescia. Il primo riguarda un marocchino 38enne, arrestato nelle scorse settimane dopo una lunga serie di furti. Aveva ricevuto il decreto di espulsione nel 2016, era stato assegnato ad un centro per il rimpatrio; ma non c'era posto e nessuno se ne era più occupato. A Brescia un altro marocchino, 45enne, è stato arrestato per spaccio di droga 19 volte in 18 anni, facendosi beffe dei provvedimenti d'espulsione. Per fortuna in questi casi non si tratta di terroristi. Ma le due eclatanti vicende dimostrano i buchi neri dell'immigrazione clandestina e sarebbe utile correre ai ripari prima che sia troppo tardi.

SINDACI PIPI’-FREE – Anni addietro, si prese atto di un’anticipazione: a Treviso l'ex-sindaco Giancarlo Gentilini adottò un'ordinanza, anni addietro, che vietava la presenza dei cani in piazza grande. I cinofili ricorsero al Tar, i cui Giudici diedero loro ragione e gli amici dell'uomo poterono ritornare sul luogo proibito. Il nuovo primo cittadino, geom. Mario Conte, Presidente dell'Anci-Veneto, è tornato alla carica, prevedendo una sanzione (400 e 50 euro) per chi non netta i pavimenti dalla popò e dalla pipì sotto i portici, sui marciapiedi o in istrada. Insomma i padroni non debbono solo uscire con paletta e sacchettino (per la popò) ma anche munirsi di borraccia e straccio (per la pipì). Ma non finisce qui. A Cagliari l'Ordinanza del sindaco Paolo Truzzo, sperimentale ed in vigore fino al 31 dicembre, recita:«I proprietari dei cani dovranno riversare una congrua quantità d'acqua in corrispondenza del punto interessato per diluire e ripulire le superfici interessate … È fatto divieto assoluto di consentire ai cani di urinare a ridosso dei portoni d'ingresso e degli accessi ad abitazioni, negozi e vetrine. In caso di violazione è prevista una sanzione pecuniaria da 100 a 500 euro». Il Sindaco di Imperia, Claudio Scajola, ha emanato, a fine ottobre, un vademecum sul corretto comportamento dei proprietari dei cani (utilizzo di museruole, raccolta delle feci, lavaggio delle deiezioni liquide …). «Sono regole semplici – spiega - di facile applicazione, che nulla tolgono alla possibilità dei proprietari dei cani di vivere la città. Sugli Eco-Dog installati è stato stampigliata la dizione «Chi raccoglie, semina civiltà».

Claudio de Luca