Il "Dovere" di ricordare un Medico

LARINO. Augusto Vincelli, un collega impegnato nella nostra comunità Molisana come medico di medicina generale a Larino e Rotello ci ha lasciati a soli 68 anni per aver contratto l'infezione da Covid19. Ho collaborato con lui, come specialista urologo, per molti anni e ho potuto conoscere il suo alto senso del dovere, la sua premura nel lavoro, l'amore che nutriva per ogni suo paziente e la passione con la quale svolgeva il lavoro impegnativo di "medico di famiglia" senza orario e con abnegazione. Sempre attento e premuroso a voler gestire un caso clinico in sinergia con la specialistica territoriale e solo e soltanto per fare Bene al paziente di turno e risolvere un problema nel più breve tempo. Le sue telefonate erano costanti e supplichevoli per bypassare la burocrazia delle prenotazioni sempre e soltanto per accelerare la soluzione. Augusto se n'è andato via e lascia nella mia mente tanti pensieri con punti interrogativi che forse non troveranno mai risposta. La nostra professione è rischiosa, non solo per i contagi da malattie infettive ma perché siamo quotidianamente bersaglio di giudizi che ci regalano stress .Ogni medico svolge la sua professione con Scienza e Coscienza e la Missione che ha scelto nella vita spesso è interrotta da un triste destino o resa difficoltosa da giudizi negativi che turbano Mente ed Anima. Addio Augusto riposa in pace. Ti ricorderò sempre come persona perbene e serio collega.



Giovanni Lombardi