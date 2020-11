Pillole per tutti

QUELLO CHE NON SI DICE - Un sindacato della Polizia penitenziaria, l'Osapp, fa sapere che - in due settimane - i numeri dei contagiati, tra detenuti e personale, sono aumentati del 600% (e il caso tocca anche la Casa circondariale e di reclusione di Montarcano, a Larino). Tutto questo a fronte di una popolazione carceraria nazionale che lievita quotidianamente: in 47mila posti ufficiali sono stipati oltre 54.800 detenuti. LA GIOVANNA D’ARCO - Lilli Gruber si ritiene la principale sostenitrice dei diritti delle donne. Ha scritto anche un libro sull’argomento, ma appare come la meno indicata per fare battaglie del genere. Difatti, nella sua rubrica su La7, le donne fanno una figura barbina: sono il 20% e non almeno il 50% delle persone invitate. Si tratta di personaggi dello spettacolo che spesso, dei temi trattati, conoscono poco o niente. In Francia, invece, almeno nei dibattiti pubblici in tv, le donne debbono sempre essere il 50% degli invitati. E quando i maschietti siano cinque, le donne saranno tre. Per conseguenza, se vuole difendere il sesso gentile, la Gruber (che sugli inviti in trasmissione ha il potere assoluto) adotti quello che è scontato in Francia. Altrimenti è un'altra che si muove all'insegna di «Armiamoci e partite!».

CCA' NISCIUNO E' FESSO, MANCO A ISERNIA - La Procura della Repubblica pentra ha reso noti i termini di un'operazione antidroga dei Cc.: in galera 3 uomini e due donne appartenenti ad uno dei clan-rom più importanti del posto. Due degli arrestati che, oltre alla pratica dello spaccio e dell'usura, riscuotevano anche il reddito di cittadinanza. Nel caso di specie, usavano i minori per consegnare cocaina a studenti isernini infradiciottenni.

RIFERITO DA 'AVVENIRE' - Il quotidiano della Cei riferisce l'èsito di due ricerche sul rischio di contagi da Covid-19 durante i viaggi in aereo:«I responsabili del trasporto militare Usa sono così ottimisti da affermare che, perfino a pieno carico, il livello di trasmissione del virus è praticamente nullo per voli di durata non superiore a 12 ore». Non solo: in presenza di un solo passeggero portatore di coronavirus, sempre seduto, e indossando tutti le mascherine, senza mai levarle, «occorrerebbero 54 ore di volo di fila per inalare una carica virale sufficiente a infettarsi». Allora, tenuto conto che sugli aerei non si possono aprire i finestrini ma sui bus sì, perché i primi sono considerati sicuri mentre sui secondi la capienza va ridotta anche per i viaggi di 15 minuti? Che dipenda dal costo del biglietto?

TUTTO ED IL SUO CONTRARIO: 1) Il Tar della Campania ha respinto i ricorsi di alcuni genitori contro la graduale ripresa delle attività didattiche in presenza nelle scuole dell'infanzia e della prima elementare, previo 'screening' sul personale docente e non docente, sui bambini e relativi familiari. I genitori chiedevano la ripresa totale in presenza. 2) Resta efficace in Puglia fino al 3 dicembre il provvedimento con il quale la Regione ha lasciato ai genitori la scelta sulla didattica in presenza o a distanza nelle scuole elementari e medie. Così ha deciso il Tar. Regione Puglia ha disposto la didattica digitale integrata per tutte le scuole, eccetto quelle dell'infanzia.

UN GIGANTE TRA I NANI DEL 'TALK' - «Sono l'ultimo sopravvissuto che parla e mi cercano in tanti», dice Cirino Pomicino. «Ma devo fare i conti con la mia età e le mie energie». 80enne, con il cuore e un rene trapiantati ed un lungo avvenire dietro le spalle, l'ex- Ministro del Bilancio dei Governi Andreotti, ha ancora le giornate piene:«Partecipo a convegni, seguo la politica e sono presente in alcuni Consigli di amministrazione».

Claudio de Luca