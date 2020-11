«Tutelare la vita, non solo gli alberi»

CAMPOMARINO. Dal dottor Enrico Cianciosi una diversa opinione sulla vicenda degli eucalipti a Campomarino.

«Ho notato con mio stupore che dopo diversi giorni non si placano le accuse alla Provincia di Campobasso per i taglio di eucalipti avvenuto lungo la provinciale SP128 da parte del comitato Madre Natura e della Associazione L'Altra Italia. Democraticamente condivido le idee ed i pensieri degli altri, ma quando certe affermazioni vengono fatte tanto per aprire la bocca, beh a questo punto è doveroso che si mettano i puntini sulle i. Quando i due attori affermano che la Provincia non dice il vero, devono dimostrare con dati di fatto che è stato un errore il taglio di quei alberi. Io transito su quella strada tutti i giorni. Conosco (o meglio conoscevo) ogni albero di quella strada e devo dire che ogni volta era un incubo. Le persone dimenticano ma le famiglie piangono ancora oggi. Su quella strada abbiamo avuto morti e feriti.

A molti è andata bene perché sono stati fortunati, hanno subito solo danni materiali. Basta un po' di vento (e da noi il vento è di casa) per far sì che rami di decine di alberi cadessero in mezzo alla strada procurando danni a cose e persone. Solo la Provincia sa quante denunce ha avuto da parte di automobilisti e non. Purtroppo mi dispiace dover fare delle osservazioni ma io, alla mia età quei morti non li posso dimenticare. Voglio solo dire al caro amico Alessio che proprio davanti al cancello della sua azienda si è consumato un tragico mortale incidente. Lui non può ricordare, era ragazzino. Non ho dubbi che la natura vada tutelata, ma quando si fa intendere che un albero vale più di una vita umana, beh allora dico a questi signori che se ciò che affermano è vero, si devono assumere le loro responsabilità e come Associazione, Comitato ecc. rispondere in prima persona moralmente e patrimonialmente dei danni arrecati. Non si può pretendere che siano gli altri a pagare con la vita e con i propri beni. Mi dispiace essere dovuto intervenire in un modo così rude ma chi mi conosce sa bene che amo gli alberi. Intorno casa mia ho creato un bosco ed una piccola macchia mediterranea. C'è un altro tratto di strada provinciale i cui morti sono superiori agli alberi piantati. A me è andata bene. Ho solo distrutto l'auto».

Enrico Cianciosi