Eucalipti sì, continua il dibattito

CAMPOMARINO. Dal promotore del comitato Madre Natura, Alessio Di Majo Norante, la risposta all'intervento del dottor Enrico Cianciosi.

«Con mia grande meraviglia leggo l’intervento dell’amico dottor Enrico Cianciosi, che forse non si è reso contoinspiegabilmente di affermare la stessa cosa da noi denunciata che “basta un po’ di vento per far si che i rami cadessero in mezzo alla strada procurando danni a cose e persone” ma questo avveniva non per l’esistenza degli alberi, ma per la decennale inesistente manutenzione del secco, non ho mai pensato che la vita umana non sia importante, infatti proprio per questo, la prima cosa che abbiamo denunciato è la mancata sicurezza della strada, dissestata in più punti, con buche e completamente priva di una segnaletica sia verticale che orizzontale e di un qualsiasi catarifrangente che ne delimiti la carreggiata, mancata sicurezza che nonostante la strage di alberi purtroppo rimane. Forse chi la percorre tutti i giorni e conosce quella strada, non ha bisogno specialmente di notte di capire dove sia la strada, almeno prima si vedevano i filari degli alberi e uno se ne faceva un’idea. Nonostante l’abbattimento degli alberi i pericoli rimangono, (ci sono i ceppi dei tronchi) è insensato ritenere che ora la strada sia diventata sicura, forse si dovrebbe proporre anche lo spostamento dei pali del telefono, dell’Enel e l’abbattimento dei ponticelli e dei muretti che in molti punti costeggiano la strada.

Forse avrebbe dovuto leggere un po’ più attentamente, per arrivare a comprendere la natura della nostra denuncia. Non abbiamo mai detto o pensato neanche lontanamente “che un albero valga più di una vita umana”, abbiamo solo denunciato con “dati di fatto” che “la provincia non dice il vero” nel modo in cui si sono abbattuti tutti gli alberi, ignorando tutte le leggi in materia.

Sull’obbligo da parte di tutti del rispetto delle leggi, su questo si per me “è doveroso mettere i puntini sulle I”. Se denunciare il mancato rispetto delle leggi è “arrecare un danno” allora lo abbiamo fatto e data la mia etica morale continuerò a farlo e sono pronto ad “assumermi la responsabilità” di ciò.

Sinceramente non comprendo cosa c’entri con i fatti denunziati il fatto che “proprio davanti al cancello della mia azienda si è consumato un tragico mortaleincidente, quando ero un ragazzino” certo che ricordo c’è una croce che vedo tutti i giorni da 50 anni, purtroppo, quello come altri sono avvenuti e avvengono in quel punto, perché come ben sa, in fondo ad un lungo rettilineo in lieve discesa in ambo i sensi di marcia, c’è un improvvisa e stretta curva a gomito non indicata ed un guidatore specie se non conosce la strada se la ritrova all’improvviso davanti, ma anche in questo caso certamente la colpa non è degli alberi anche con la loro rimozione il pericolo permane, ma la causaè dovuta, come per il resto della strada alla totale mancanza di qualsiasi segnaletica, sia verticale che orizzontale. Anche a me che viaggio molto è capitato di avere incidenti ad esempio a causa di un cane ed ho distrutto l’auto, ma non per questo sono risentito con i cani e voglio l’abbattimento di tutti i cani!»