Pillole per tutti

PUBBLICO IMPIEGO. Per i pubblici dipendenti l'aumento ottenuto nella legge di Bilancio non è bastevole, cosicché i 10 miliardi stanziati per loro dal Governo non sono stati ritenuti idonei. Eppure l'aumento viene distribuito a pioggia, senza uno straccio di riferimento meritocratico, nel solco della peggiore tradizione vetero-sindacale. Dunque gli aumenti non sono ritenuti adeguati, ed andranno a tutti quanti i dipendenti della Pubblica amministrazione: sia a chi ha lavorato sia a chi si sia impegnato in ben altre faccende. Un vero e proprio schiaffo ai cassintegrati che quei 100 euro al mese non li hanno visti per parecchio tempo; un pugno in pieno volto per quegli imprenditori storditi e affamati dai ripetuti ‘lockdown’; un'umiliazione per chi ha pagato per intero il prezzo di questa crisi.

L'ALTRA VOCE - Roberto Battiston, laureato in fisica alla 'Normale' di Pisa e professore di fisica sperimentale all'Università di Trento, analizzando i dati, ha scoperto che il maggior contagio per il coronavirus arriva dai ragazzi fra i 15 ed i 20 anni. «Quindi io», dice, «tra il vaccinare prima 26 milioni di ‘over’ 50 o 3 milioni di liceali, preferirei questi ultimi perché così si elimina la fonte del contagio». In sostanza, Battiston dice l'opposto di ciò che affermano a Palazzo Chigi e nei ‘talk show’. Sarà vero? Sarà falso? Sarah Ferguson!

QUANDO NON C'ERA IL COVID - La peste nera invase l'Europa nel 1347 e durò circa 7 anni. Provocò quasi 20 milioni di vittime (1/3 della popolazione europea di allora). In pratica non vi erano cure efficaci. L'altra grande epidemia, l'influenza spagnola, durò, ad ondate successive e in modo diverso nelle varie parti del mondo, circa 3 anni e provocò (si ipotizza) tra i 20 e i 50 milioni di decessi. Non esistevano gli antibiotici e quindi le cure erano piuttosto aleatorie. Il ceppo virale venne riconosciuto solo nel 1933. Il Covid avrebbe potuto avere i nefasti effetti delle altre epidemie e decimare la popolazione se la medicina non fosse riuscita ad arginare il virus con i farmaci antivirali (tra poco vi saranno quelli specifici e risolutivi) e a vincerlo (speriamo) col vaccino. La scienza ha fatto passi avanti enormi, la produzione di un vaccino in meno d'un anno (ed efficace verso un virus che era del tutto sconosciuto) è un risultato straordinario.

I COMUNI NON POTRANNO PIU' FINGERE DI ESSERE LE BELLE STATUINE - L'Agenzia delle entrate metterà a disposizione delle Pubbliche amministrazioni centrali e locali i propri dati e servizi. Regioni, Province, Città metropolitane, Comuni, Asl, ma anche Ministeri, enti nazionali, Casse di previdenza potranno accedere, nel rispetto della ‘privacy’, ad un vasto catalogo di servizi che l'Agenzia ha elencato ieri. Nel catalogo vi sono anche le informazioni su atti registrati (a partire dal 1986), rimborsi fiscali (sulle imposte dirette per le persone fisiche o per i contribuenti di tipo Iva, scaturiti da dichiarazioni e istanze presentate dal contribuente) e versamenti tributari effettuati con modello F24 o F23. Infine i servizi catastali (con informazioni su immobili, intestatari e titolarità), i servizi cartografici e le informazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare su zone e quotazioni.

POLIZIA LOCALE DI CAMPOBASSO, L'EREDITA' DEL NUOVO COMANDANTE - Il Gip del Tribunale di Castrovillari ha rinviato a giudizio, per abuso d’ufficio e ‘stalking’. il neo-C. te della P.m. di Campobasso per i burrascosi rapporti con una sua sottoposta quand’era a Corigliano C. Secondo l’ipotesi accusatoria, avrebbe "omesso di affidare alla sottoposta la rappresentanza dell'Ente dinanzi all'Ufficio del Giudice di pace, peraltro provocando un danno ingiusto al Comune per la mancata costituzione in giudizio". Ora dovrà comparire in aula a Castrovillari il 19 febbraio prossimo perché, "tenendo un comportamento vessatorio, continuo ed ininterrotto nei confronti della agente, posto in essere mediante continue minacce di denunce penali o licenziamento, perseguitava la stessa al punto da determinare nella donna uno stato di disagio psichico”.

Claudio de Luca