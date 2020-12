Pillole per tutti

QUISQUE FORTUNAE SUAE FABER EST - Il Reparto di malattie infettive del Cardarelli si sarebbe dovuto chiudere ‘ope legis’, così come la pediatria e la ginecologia (ed altri). Parola del dottor Totaro che ribadisce: i Molisani addirittura non potrebbero essere curati in regione perché ‘Malattie infettive’ è previsto solo per gli ospedali di 2° livello che nella 20^ non esistono. In sostanza, l’organizzazione locale vede legittimato per il Molise un ospedale unico di 1° livello su diversi plessi. La collocazione della Sanità locale? E’ ormai ritenuta dall’utente locale collocata sull’orlo di un precipizio. Vero? Falso? Occorrerà comportarsi per accomunare opinioni tanto diverse

ERRORI - Pensionati, disoccupati e cassintegrati sono costretti, dall’Inps, a rifare la dichiarazione dei redditi. L’istituto, infatti, sta inviando una nuova «Certificazione Unica 2020» che, come precisa la lettera che l’accompagna, «annulla e sostituisce quella precedente» perché «le somme certificate non corrispondono a quelle effettivamente erogate o trattenute nel 2019».

CHIUSA LA VICENDA DELL’ECCIDIO DI FORNELLI - A distanza di quasi 80 anni, il giudice Fabio Papa del Tribunale di Isernia, con una sentenza che farà storia, ha condannato ad un risarcimento-record (oltre 10 milioni di euro) la Repubblica federale di Germania. All’epoca venne giustiziato il Podestà del Paese ed altre cinque persone. Erano stati accusati di complicità nel ferimento di due soldati tedeschi e nell’uccisione di un altro commilitone ad opera del fornellese Domenico Petrarca che, il 3 ottobre del 1943, aveva scagliato una bomba contro i soldati che, ormai da molte settimane, stavano razziando nella zona il bestiame. Il Comune avrà diritto ad oltre 600mila euro, gli eredi in vita avranno somme diverse tra loro, ma tutte molto consistenti. Il giudice Papa ha affermato che “l’eccidio è un crimine di guerra contro l’umanità, caratterizzato da imprescrittibilità e giurisdizione penale e civile dello Stato italiano”.

ERA MEGLIO FARSI GLI AFFARI PROPRI! - Se il carabiniere Mirco Bosconi avesse lasciato perdere, anziché cercare di fermare un bandito in fuga, non sarebbe finito sotto le forche caudine della Giustizia con relative conseguenze negative anche sulla propria carriera. Il sottufficiale stava perlustrando una zona, nei pressi di Ancona, dove si erano ripetuti furti in abitazioni. Ha tentato di fermare un'auto sospetta, che è fuggita a tutta velocità cercando di investirlo. Egli ha sparato alle gomme dell'auto, ma un proiettile è rimbalzato sull'asfalto, ha rotto il lunotto posteriore e colpito il conducente (un albanese con precedenti) che è deceduto tre giorni dopo in ospedale. L'auto è risultata rubata. Da quel momento (febbraio 2015) è incominciata la 'via crucis' del milite. A suo carico è stato ravvisato «l'eccesso colposo nell'utilizzo dell'arma di servizio» perché, invece di cercare di fermare l’auto, avrebbe dovuto «ricorrere a modalità alternative come l'inseguimento o la segnalazione ad altre pattuglie». Tutto questo nei films degli anni Settanta del maresciallo ‘Monnezza’ non succedeva.

COSE MITICHE E STORICHE - Una volta, in Molise, la Storia era fatta di grandi personaggi, di fatti memorabili e di riforme che avrebbero mutato vita alle generazioni future. Poi si è verificato ciò che Nietzsche lamenta dello Spirito, e tutto è venuto a ritrovarsi calato nella cronaca spicciola. Il risultato è stato che oggi è definita “storica” una partitella di calcio od un risultato elettorale, un discorso politico o le curiose peripezìe di uno sprovveduto di paese. In tanti hanno volgarizzato il citato aggettivo al punto da doverne assumere un altro (“mitico"), appioppandolo persino all’innocuo fuoco artificiale d’una festicciola rionale od alle “taccozze” partorite in un agriturismo. Nella realtà le parole sono sempre precise ed una panetteria non può essere “tipica” solo perché vende pane; un caffè non può autodenominarsi “del centro storico” se non vanta arredi d'epoca ed una farmacia non può appellarsi "antica" se non sia contraddistinta almeno da arredi settecenteschi.

Claudio de Luca