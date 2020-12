Pillole per tutti

CAMBIARE I FACITORI DELLE NORME - Va bene il rigore. Così si evita la diffusione del contagio. D'accordo per limitare gli assembramenti, la cui funzione ha sostituito i manzoniani untori. E' vero, va condivisa la raffica di limitazioni tornata in auge. Però sotto sotto sembra prevalere la riserva mentale che i divieti riguardino gli altri e che sia dovere del singolo evitarli, aggirarli, schivarli. È un nuovo modo d'interpretare il detto di Machiavelli: avere «uno animo in piazza, ed uno in palazzo». Sia chiaro: non è un'impresa folle intrufolarsi nelle norme e trovare il modo di non patire conseguenze per l'inosservanza. Sabino Cassese ha lapidariamente individuato il nucleo dei malanni normativi:«Assenza di buon senso di chi scrive i provvedimenti … oscuri personaggi che scrivono norme più oscure di loro», che andrebbero sostituiti «con qualcuno che conosca l'italiano e sappia esprimersi».

STORTURE LEGISLATIVE. L'emergenza sanitaria genera l'emergenza giuridica. Il decreto legge n. 137 «Ristori», partito con 35 artt. e 166 cc., è arrivato alla conversione finale con 118 artt., divisi in 464 cc. Ora si distende per 277 pagg. È riuscito ad inglobare tre altri dd. ll.: i «ristori bis, ter e quater». L'omogeneità di scopo si ritiene raggiunta attraverso forzature interpretative, ma in realtà rimane appesantita, riempiendosi dei contenuti più vari. Cosicché si nota la non conferenza rispetto all'unitarietà. La presenza simultanea dei contenuti di più decreti ha provocato sfasature di non semplice soluzione. Quel che si comprende è che viene recato pregiudizio alla chiarezza delle leggi ed alla intelligibilità del provvedimento.

ASSISTENZA GRATUITA AI SANZIONATI - Durante le festività, 70mila operatori delle Forze dell'ordine controlleranno che si obbedisca alle regole imposte dall'ultimo Dpcm. Saranno sanzionati i genitori che andranno al pranzo di Natale dal figlio che vive da solo in un comune limitrofo, ma non gli stessi genitori che - per evitare il divieto di spostamento intercomunale del 25 e 26 - dovessero anticipare la visita al medesimo figlio e fermarsi a casa sua da prima del 25 fino a dopo il 26, instaurando una situazione di convivenza prolungata anziché di mera convivialità. Potrà essere sanzionato il fidanzato che andrà a trovare la fidanzata che vive in un diverso comune per il pranzo di S. Stefano, ma non i fidanzati che vivono nello stesso comune e che volessero andare al ristorante con un paio di amici. Lo stesso varrà per i nipoti che faranno visita ai nonni, anche solo per un saluto ed un caffè, a meno che non risiedano nello stesso comune. In questo caso potranno pranzare insieme, invitando persino una dozzina di parenti. Le regole imposte sono del tutto irrazionali; cosicché l'Istituto Bruno Leoni ha deciso di offrire assistenza legale gratuita, grazie ad un gruppo di avvocati (domiciliati nelle varie regioni italiane) che si presterà gratuitamente.

VORREMMO CAPIRE - Da marzo la Costituzione si direbbe sospesa, privando i cittadini di decine fra i loro diritti. Le limitazioni proseguono, superando l'eccezionalità di tempi contenuti, così da divenire abitudinarie. Al cittadino non si può in continuazione imporre, quasi sempre con semplici atti amministrativi, di restare in casa, di non lavorare, di non andare al bar, di non pranzare al ristorante, di non compiere questo o quell'acquisto, di non recarsi fuori di confini concepiti a fisarmonica (del Comune, della Provincia, della Regione), di non farsi tagliare i capelli ... Al suddito, invece, si può. In questi giorni si è addirittura tornati a interrogarsi sulla violabilità del domicilio. Il dimenticato semi-appello di Roberto Speranza alle «segnalazioni» dei vicini si è tradotto nelle più varie ipotesi per intromettersi in quello che una volta sarebbe stato il desco familiare. Si deve, però, sottolineare che non c'è stato alcun accenno di rivolta. Si direbbe che la campagna di terrorismo sanitario abbia conseguito un gravissimo effetto: i cittadini sono rassegnati ad essere diventati sudditi.

MA COME REDIGONO LE LEGGI QUESTI SIGNORI? - Leggendo il decreto di Natale colpisce il termine «potestà genitoriale». La parola «potestà» (art. 316 C.c.) fu sostituita con «responsabilità», dopo il dlgs n.154/2013, frutto di una notevole evoluzione dei rapporti tra coniugi e figli minori in tema di diritto di famiglia. Quindi, un azzeccagarbugli qualsiasi, potrebbe appellarsi all’incapacità di comprensione del testo?

Claudio de Luca