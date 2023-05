Presentati i candidati della lista di Alleanza Verdi e Sinistra

CAMPOBASSO. Non poteva esserci luogo migliore se non uno dei parchi pubblici più belli e curati di Campobasso, parco San Giovanni, per presentare ufficialmente ai molisani i componenti della lista dell'Alleanza Verdi e Sinistra che fa parte, sin dai primi momenti ideativi, della coalizione di centro sinistra che ha in Roberto Gravina il candidato presidente alla Regione.

"Quello che vogliamo fare insieme a tutti i molisani è aprire la porta e far cambiare l'aria. - ha detto chiaramente Gravina nel corso della presentazione dei candidati della lista a cui ha partecipato - Una vera e propria ventata di aria nuova, fresca, che allontani dai palazzi della Regione chi fino ad oggi ci è stato, contribuendo in prima persona, con ruoli in giunta e maggioranza, al ristagno di intere generazioni, private di reali opportunità e occasioni di crescita, personale e collettiva.

L'aria di questi ultimi cinque anni è, invece, quella che gli esponenti di centro destra mirano a riproporci, attraverso gli stessi nomi di sempre, ed è un'aria che sa di restaurazione e non ha nulla a che vedere con quella che stiamo finalmente respirando insieme ai molisani già dall'inizio di questa campagna elettorale.

La lista di Alleanza Verdi e Sinistra, - ha sottolineato Gravina - oltre a condividere con gli altri partiti e movimenti della coalizione di centro sinistra le basi di un programma di governo che vuole rimettere finalmente in contatto diretto i molisani con chi è chiamato ad amministrare la regione, saprà apportare alla nostra azione quella sensibilità per la cura della sanità, del territorio e dell'ambiente, con la relativa messa in sicurezza dello stesso, che è parte del nostro patrimonio identitario e deve essere valorizzato adeguatamente.

Lo sviluppo che mettiamo al centro del nostro progetto, va coniugato con la sostenibilità economica, sociale ed ambientale, e per fare ciò l'ascolto è determinante.

Proprio quell'ascolto che è mancato, in modo evidente, nel corso dell'ultima legislatura regionale e che continuerebbe a mancare se le stesse persone che erano deputate all'ascolto al confronto venissero rielette. Ma i molisani hanno voglia di parlare con chi li ascolta e non con chi non li ha ascoltati per anni, - ha sottolineato Gravina - hanno voglia di fare entrare aria nuova, quella stessa aria che anche oggi abbiamo respirato alla presentazione della lista di Alleanza Verdi e Sinistra."