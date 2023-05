Fratelli d'Italia, Luciano Paduano ha inaugurato la sede elettorale

L'inaugurazione della sede elettorale di Luciano Paduano

TERMOLI. I parlamentari di Fratelli d’Italia Elisabetta Lancellotta e Costanzo Della Porta hanno partecipato lunedì sera, alle 18, all’inaugurazione della sede elettorale di Luciano Paduano, responsabile organizzativo del partito in Molise e candidato in lista alle elezioni regionali. Paduano aveva già condiviso con loro anche l’avventura alle elezioni politiche, come numero due nella quota proporzionale della Camera, che poi elesse la Lancellotta.

La sede, ubicata in via Inghilterra 35-37, è stata gremita di sostenitori e di attivisti e militanti di Fdi, nel corso della serata è giunto anche il messaggio del vice ministro agli Affari Esteri Edmondo Cirielli.

All’onorevole Lancellotta anche il compito di tagliare il nastro. Un incontro “vero”, dove non sono mancati i confronti tra la gente presente e gli esponenti politici, specie sulle prospettive della sanità molisana e dell’ospedale San Timoteo; confermata anche la prossima visita del Ministro della Salute Orazio Schillaci, così come non è escluso che lo stesso premier Giorgia Meloni possa venire in Molise.

Paduano ha ribadito la sua storica appartenenza a Fratelli d’Italia, da quel dicembre 2012 quando fu fatta la scelta di tornare a costituire un partito di destra, scelta che ora sta cogliendo i suoi frutti.

Galleria fotografica