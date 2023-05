«Ripartiamo dal Molise», le parole di Conte alla presentazione della lista del M5S

Giuseppe Conte interviene alla presentazione della lista del Movimento 5 Stelle

CAMPOBASSO. Il Movimento 5 Stelle ha presentato la lista dei candidati alle prossime elezioni regionali del Molise, alla presenza del candidato presidente di coalizione Roberto Gravina e col collegamento del presidente Giuseppe Conte.

L'appuntamento era in programma a Campobasso nei locali di Ares - Inflazione Caotica Coworking, in contrada Pesco Farese, dalle ore 10:30.

Il candidato presidente Gravina ha colto la palla al balzo: «L'occasione è propizia anche per smentire qualche slogan elettorale che i leader nazionali del centrodestra stanno provando a declamare nei loro passaggi sul nostro territorio, magari anche perché non ben informati dagli stessi esponenti del centrodestra regionale che sedevano nella Giunta uscente, a dimostrazione della poca condivisione che vi è in quella coalizione, su temi e programmi, nonché su quanto non realizzato nel corso degli ultimi 5 anni; del resto il loro scopo conclamato è riproporre essenzialmente loro stessi». Grande attenzione alle parole dell’ex premier Giuseppe Conte, che ha ricordato anche la vicinanza con la sua terra d’origine.

«Sono particolarmente orgoglioso, un forte incoraggiamento per questa iniziativa che può cambiare il volto del Molise, con una prospettiva di cambio radicale, attraverso una passione vera del territorio che nasce dalla conoscenza e dalla competenza di una squadra e del suo capito che ha già dimostrato la capacità gestionale. Porteremo il Molise su una nuova strada, una regione bellissima, il mare, i borghi, con montagne e colline, il patrimonio di partenza innegabile. Va intercettata la nuova percezione del benessere psicofisico contro le megalopoli, quindi entrare nell'alveo della migliore qualità della vita. Attenzione alle esigenze di famiglie e imprese, una sanità che offra servizi ai cittadini e non posti da spartire. La situazione di partenza è penalizzante e per questo serve ancora di più la squadra giusta per rilanciare il territorio». Poi, Giuseppe Conte sottolinea l'importanza di cogliere l'opportunità legata al Pnrr, prima di dirigersi in una critica verso il Governo nazionale. «Io sarò con voi, partiamo», il monito di Conte verso la sfida delle regionali, il Movimento 5 Stelle vuole ripartire dal Molise.

Galleria fotografica