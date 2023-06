Il Terzo Settore risponde all’appello dei candidati: Roberti a confronto con le associazioni

CAMPOBASSO. Un faccia a faccia per esporre le istanze di un mondo, qual è quello del volontariato, abituato a operare nel silenzio.

Lunedì 5 giugno, a partire dalle ore 15.30, i rappresentanti del non profit del Molise incontreranno uno dei candidati alla presidenza della Regione.

Francesco Roberti sarà ospite dell’Avis, nella sede di via Alcide de Gasperi 54 a Ripalimosani, per ascoltare le istanze delle associazioni, ovvero quegli enti di un Terzo Settore che in più di un’occasione, in Molise, non hanno riscontrato l’attenzione dovuta dalle istituzioni regionali.

L’iniziativa è nata da una proposta che lo stesso candidato Roberti ha rivolto al presidente del Csv Molise Gian Franco Massaro, riferimento del mondo del volontariato molisano. Come si legge nella richiesta, Roberti vorrebbe «condividere riflessioni sulle criticità e sulle potenzialità del Terzo Settore nel Molise».