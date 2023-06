Gravina a Termoli, il candidato presidente alla festa della Repubblica e della Costituzione

Termoli "All'aria aperta e non nel segreto delle stanze i molisani si stanno ritrovando per riprendersi il futuro"

TERMOLI. Questo pomeriggio a Termoli, il candidato della coalizione di centro sinistra alla carica di presidente della regione Molise, Roberto Gravina, ha partecipato alla manifestazione organizzata in contrada Colle per festeggiare la Repubblica e la Costituzione.

"Da 19 anni l'Associazione Italia Civile, con il suo presidente Francesco Fiardi, organizza a Termoli, in occasione del 2 giugno, la festa della Repubblica e della Costituzione, un momento di condivisione civile incentrato sui temi della democrazia, dei diritti e della libertà che dimostra la voglia di partecipazione e di dialogo che i molisani hanno rispetto alla difesa del bene comune. - dichiarato Gravina - All'aria aperta, non nel segreto delle stanze, i molisani stanno tornando a mostrare il loro amore disinteressato per la nostra Costituzione, un amore che noi rappresentanti della coalizione di centro sinistra che ci proponiamo agli elettori per il governo della nostra regione, alimenteremo, cureremo e difenderemo insieme, perché è come comunità che il Molise va tutelato e sospinto verso il futuro. - ha sottolineato Gravina - Ciò che il centro destra, invece, propone attraverso i suoi uomini nuovamente candidati dopo decenni di fallimentari gestioni è un ritorno al passato, ma chi respira oggi quest'aria vuole il futuro e noi lo vogliamo con loro".