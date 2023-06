«Torniamo a essere figli fieri di questa terra», Roberti inaugura la sede a Termoli

Il taglio del nastro

TERMOLI. La sede di Corso Umberto ha accolto ieri sera il candidato presidente del centrodestra, Francesco Roberti, che ha tagliato il nastro dei locali che ospiteranno da qui alla fine della campagna elettorale il quartier generale della coalizione sulla costa. Occasione per presentare anche la lista che si richiama al suo nome, ma soprattutto per declinare anche la sfida del “Molise in buone mani”. Non presenti solo coloro che hanno accettato di “correre” per la lista del Presidente, ma quasi come avvenuto ieri mattina nel capoluogo, buona parte dello schieramento.

Il candidato presidente, Francesco Roberti ha inaugurato, a Termoli, in corso Umberto 51, la sede del Comitato Elettorale “Il Molise in buone mani”, dove poi si è tenuta la presentazione della Lista “Roberti Presidente Noi Moderati”.





“Lasciare questo Molise nelle mani delle future generazioni in maniera migliore di come ci è stata consegnato a noi, noi lo dovremmo consegnare con orgoglio ai nostri figli ai nostri nipoti, ma soprattutto dovranno sempre esser fieri di essere figli di questa terra, e questa fierezza può arrivare solo se la classe politica dà la dimostrazione di essere onesta e vicina alla gente” ha così aperto la presentazione della lista il sindaco di Termoli Francesco Roberti, per poi invitare i candidati a prendere la parola.

Robert Caporicci, sindaco del comune di Provvidenti ha sottolineato che “Occorrerà una nuova metodologia di lavoro, ma soprattutto occorrerà una squadra determinata, unita, coesa, onesta e leale altrimenti non ne usciremo fuori”.

“Noi ce la metteremo tutta, le problematiche sono tantissime” ha affermato Paolo Cirulli, sindaco di Tavenna, per poi proseguire evidenziando che “L’impegno e la determinazione di noi amministratori che siamo tutti i giorni in prima linea, siamo abituati all’ascolto, cercare di soddisfare quelle che sono le richieste”.

L’incontro è continuato con l’intervento del Sindaco di Petacciato, Roberto di Pardo: ” Chi non vuole sistemare la sanità in Molise o non vorrebbe l’autostrada a quattro corsie, ma per ottenerlo occorre un metodo di lavoro”.

Il commerciante larinese, Salvatore Faiella, fratello del sindaco di Sant’Elia a Pianisi, Biagio Failla, si è presentato come” una persona del fare, che ha delle idee e passione” continuando " ripartiamo dalle piccole cose, che piano piano possono diventare grandi ed aiutare la regione a crescere e creare posti di lavoro”.

Enrico Fratangelo, Sindaco di Castellino del Biferno ha esordito dicendo:” Non si è moderati quando si vedono negati i propri diritti, quando si vede che le ripartizioni nazionali sui fondi pubblici per le opere pubbliche e per la sanità non sono uguali in tutte le regioni, si diventa un po’ più aggressivi, aggressività che è necessaria per ridurre il Gap della regione Molise rispetto alle altre”.

“Questa regione ha bisogno di una partecipazione attiva, costruttiva, di gente che conosce i problemi delle persone, che sappiano interpretare le istanze del territorio, che lo vivono e che prendono scelte consapevoli e determinate” ha dichiarato l’amministratrice del comune di Montenero, Fiorenza Del Borrello.

Tra gli altri candidati a prendere parte alla presentazione vi erano Costantina Tavani, il medico Carmela Triscari, il sindaco di Macchia Valfortore, Gianfranco Paolucci , Iolanda Nazareni, professionista nel settore medicale, il dottore Emilio Musacchio, l’ex direttrice del carcere di Larino, Rosa La Ginestra, Francesco Giordano, l’imprenditrice Pasqualina Cristoforo e l’ex comandante provinciale dei vigili del fuoco Michele di Tullio, che hanno rivolto parole di grande rispetto verso il candidato alla regione Molise, Francesco Roberti.