Parte da Termoli il #LiberiamoilMoliseTour a 5 Stelle

TERMOLI. Attraversando Corso Umberto, come sulla sponda opposta di un fiume, anche il centrosinistra ha offerto ieri sera il suo momento “politico” e l’ha fatto alla vecchia maniera, con un comizio e tanto di palco, proprio tra Corso Nazionale e piazza Monumento.

Buona parte dei candidati del basso Molise del Movimento 5 Stelle, unitamente ad Andrea Greco, hanno arringato i presenti, mentre tutto intorno c’era un passeggio tanto affollato quanto distratto. Non semplice come impresa, ma uno dopo l’altro, gli alfieri della lista pentastellata hanno voluto ribadire le ragioni di una battaglia che vuole riportare la sanità pubblica al centro del villaggio e arrestare l’emorragia di giovani che vanno via dal Molise.

In sequenza protagonisti del comizio Nicolino Di Michele, Augusta Di Giorgi, Giulio Botteri, Annarita De Notariis e Matteo Fallica, che poi hanno lasciato l’intervento conclusivo proprio a Greco.

Pensieri e parole per mettere in evidenza quello che secondo il verbo grillino non viene sottolineato, ossia la mancanza di totale discontinuità rispetto al Governo uscente e la presenza nel blocco che sostiene Roberti di chi ha conflitti d’interesse nella sanità molisana, ogni riferimento a Patriciello era voluto. Insomma, un leitmotiv che con Gravina presidente si vorrebbe stravolgere, «Con la forza delle idee, partendo dal tutelare concretamente la sanità pubblica. La sfida dei prossimi 25 e 26 giugno è irripetibile: realizziamo il sogno di rivalsa per questa terra», il monito agli elettori. Lo stesso Di Michele ha lanciato un accorato appello ad andare a votare, per frenare anche la propensione all’astensionismo e alla mancata partecipazione al gesto simbolo della democrazia. Partito da Termoli il #LiberiamoIlMolise tour! «Con chi vorrà esserci e sostenerci, percorrerò in lungo e in largo la mia terra con la speranza di cambiarne le sorti definitivamente». Il Movimento 5 Stelle invita a dire insieme a loro “basta” ai soprusi e alle ingiustizie «di chi vuole il vostro voto anche dopo avervi ampiamente deluso e voltato le spalle».