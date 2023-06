Oss precari, Izzo: «Un altro mese senza risposte»

TERMOLI. Intervento domenicale del Movimento di salvezza pubblica "Io non voto... i soliti noti", col candidato presidente Emilio Izzo, che evidenzia come sia trascorso ancora un mese senza risposte per i precari Oss.

«Si erano lasciati gli Operatori socio sanitari precari del Molise circa un mese fa con la struttura Asrem, la direttrice generale Gollo e il suo staff, con la promessa di inviare alla Funzione Pubblica un quesito che risolvesse una volta per tutte, quella che non si fa fatica a definire una vergogna, la loro mancata stabilizzazione, atto dovuto dopo mesi sfruttati a prestare servizio durante il covid per poi essere abbandonati a sé stessi. Ma anche con l'impegno a contattare le regioni dove, con senso di grande responsabilità, le stabilizzazioni le stanno ponendo in essere senza problema alcuno, a partire proprio dalla regione Abruzzo, ultima in ordine di tempo a procedere in questa attesa ed agognata direzione.

Purtroppo in tutto questo tempo, nessun contatto, nessuna risposta c'è stata con questi traditi operatori della sanità. Pertanto, alla luce di quanto esposto, questo Movimento politico, ritiene di non poter rimanere in silenzio difronte a quest'ennesima dimostrazione di noncuranza e disattenzione verso questi sfortunati lavoratori e, continuando con l'impegno costante preso nei loro confronti e nella logica che non esiste campagna elettorale che tenga difronte a certi drammi sociali, martedì 6 giugno, alle ore 10.30, sarà al loro fianco davanti alla sede Asrem di Campobasso per illustrare alla stampa lo stato dei fatti e per avere un nuovo incontro con la struttura per capire fino in fondo cosa si stia facendo per questi operatori della sanità».