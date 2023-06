«Governare questo territorio vuol dire sì investire su strade e infrastrutture»

CAMPOBASSO. Continua il tour elettorale di Roberto Gravina, il candidato della coalizione di centro sinistra alla carica di presidente della Regione Molise, tra la gente, a contatto con I cittadini di tante diverse comunità.

"Oggi sono stato a Lucito e a Civitacampomarano, - ha detto Gravina - due Comuni che, tra le altre cose, custodiscono eventi artistici e culturali di grandissimo rilievo: il rito del “Maje de la Defenza” e il Cvtà Street Fest.

Per una regione come il Molise questi non sono semplici eventi, - ha sottolineato Gravina - sono un patrimonio da custodire e valorizzare, sono un veicolo potentissimo per far conoscere la storia, le tradizioni e le bellezze dei nostri borghi.

Governare questo territorio vuol dire sì investire su strade e infrastrutture, ma anche mettere a sistema iniziative così importanti, creare sinergie e predisporre fondi dedicati, in maniera strategica, per evitare - ha rimarcato Gravina - ciò che sta accadendo per il Comune di Scapoli, dove il Festival Internazionale della Zampogna rischia di chiudere per mancanza di un sostegno economico da parte delle istituzioni.

Questi eventi non devono andare a morire, devono crescere ed essere sempre più apprezzati, a livello nazionale e internazionale".