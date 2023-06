"Passeggiando per ospedali" con Emilio Izzo

ISERNIA. Il Movimento di salute pubblica "Io non voto i soliti noti" terrà il suo secondo appuntamento con il progetto “Passeggiando…per ospedali”.

Un appuntamento che prende in esame la catastrofica situazione dell’ospedale Veneziale di Isernia. Come ormai già ampiamente noto, il nosocomio pentro ha subito numerose “ruberie” tanto da non poter più contare su diversi reparti e centri di eccellenza. Ma sicuramente il banco dell’iniziativa, lo tiene l’allarmante notizia che vorrebbe l’ospedale isernino privato anche dell’operatività delle sale per gli interventi, tanto da poter garantire solo le eventuali urgenze! «Questo ed altri argomenti, saranno trattati, come nostro costume di lotta sociale, durante l’iniziativa di domani 6 giugno a partire dalle ore 18.30 in Piazza Celestino V a Isernia per poi muoversi in passeggiata fino ad arrivare davanti al “Veneziale”.

I cittadini sono invitati ad esserci, indignati così come lo siamo noi».