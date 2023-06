Sanità e Zes nell'incontro dem a Petacciato con Gravina

TERMOLI. E’ stata inaugurata ieri, domenica 4 giugno, alla presenza del candidato Roberto Gravina, la sede dem di Petacciato che fa capo ai candidati Laura Venittelli e Vittorino Facciolla.

Tanti i temi trattati e tanti gli spunti da portare avanti per questa campagna elettorale.

Non soltanto «il disastro della sanità del centrodestra che ha portato la Regione Molise ultima della classifica dell’offerta sanitaria», ma anche gli interventi a livello nazionale del governo Meloni.

«E’ proprio notizia recente la riduzione dei finanziamenti alla sanità dello 0,7% per il 2023 e l’1,4% per il 2024. L’impegno della coalizione di Gravina sarà quello di spingere sempre più verso una sanità pubblica mentre per il “centrodestra, anche la presenza di Patriciello fa capire che la loro mission sarà quella di seguire e perseguire gli interessi dei venafrani».

Il Partito democratico con Gravina presidente punterà sulla programmazione di varie materie, tra cui anche l’energia, sviluppo della costa e turismo, in virtù del fatto che la costa petacciatese è “abbandonata a sé stessa”. Una critica quindi al sindaco di Petacciato, candidato per queste regionali, nella coalizione del centrodestra con Francesco Roberti.

La candidata del Pd, Laura Venittelli nel suo intervento ha parlato della zona economica sociale che “il governo di centrodestra ha in parte sottratto al basso Molise per portarlo a Pozzilli, con la complicità dei sindaci di Termoli e Petacciato”.