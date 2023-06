Presentata la lista del Pd, Gravina: «Pronti a governare da subito, senza indugi»

CAMPOBASSO. Si è svolta questa mattina a Piazzetta Palombo, la presentazione dei candidati della lista del Partito Democratico che daranno il loro apporto alla coalizione di centro sinistra e a Roberto Gravina, candidato alla presidenza della Regione Molise alle prossime elezioni regionali del 25 e 26 giugno.

Presente, come accaduto per tutte le altre presentazioni delle liste della coalizione di centro sinistra, lo stesso candidato presidente Roberto Gravina.

"Stiamo visitando palmo a palmo, sin dai primi giorni di questa campagna elettorale, la nostra regione - ha dichiarato Gravina nel suo intervento - presentando direttamente alla gente i candidati delle liste della nostra coalizione di centro sinistra. Si tratta di donne e uomini scelti dai territori, che conoscono le richieste e le esigenze dei molisani e, soprattutto, che sono in grado di affrontare i temi delicati della nostra regione con celerità, perché siamo pronti a governare sin da subito, senza tempi morti.

Grazie alla forte identità che ognuno dei partiti e movimenti della nostra coalizione di centro sinistra è in grado di esprimere, abbiamo reso concreto un percorso nuovo e una storia nuova per la nostra regione. - ha detto Gravina - Tutti insieme ci prepariamo a governare un Molise dove le nuove generazioni possano essere protagoniste e parti integranti della costruzione di un modello di amministrazione regionale che ridia slancio a quello spirito di dialogo con le parti sociali che è mancato in questi anni. Dobbiamo restituire dignità al Consiglio Regionale, lavorando, producendo leggi, cosa che è del tutto mancata in questi anni di immobilismo politico e amministrativo di un centro destra che è riuscito a far scadere tutti i piani regionali adottati nel passato, esempio di una programmazione assente nella loro visione di governo".

Il presidente dell'assemblea regionale, Pardo D'Alete ha riferito che «Questa è una squadra pronta, rodata, sono amministratori o ex amministratori, in grado di affrontare i temi, conoscono i problemi della nostra regione, non hanno bisogno di rodaggio ma pronti a governare. Molti sono impegnati nel sociale, una bella squadra, scelta dai territori, conoscono bene i territori. Poi parola a ogni candidato, che si presenta, e il capolista-segretario Facciolla ribadisce: "Siamo stati protagonisti nella costruzione di questa lista, fatta da dirigenti del nostro partito, c'è stata una chiamata alle "armi", col Pd che ha concorso a costruire altre liste. L'ex parlamentare Laura Venittelli ha rivendicato le battaglie per il San Timoteo, lei è convinta: «Si può vincere».