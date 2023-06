«Siamo competitivi, vogliamo risolvere i problemi del Molise», si presenta Fratelli d'Italia

CAMPOBASSO. Proseguono le presentazioni di lista anche nel centrodestra, dove ieri sera, nella cornice ormai consueta del Centrum Palace, è andata in scena la passerella dei candidati di Fratelli d’Italia, una delle formazioni più attese e agguerrite della campagna elettorale 2023 in Molise. Ospite d’eccezione il vicepresidente del Copasir Giovanni Donzelli, numero uno della “macchina partito” di Giovanna Meloni, con lui il candidato presidente Francesco Roberti e il coordinatore regionale Filoteo Di Sandro, che sottolinea come «tutti sono importanti. Tutta la coalizione è formata da una serie di liste molto forti. In questo momento Fratelli d’Italia si presenta con una lista molto competitiva. Naturalmente, presente la delegazione parlamentare, col senatore Costanzo Della Porta e la deputata Elisabetta Lancellotta.

Credo che Fratelli d’Italia possa essere e possa fungere da traino della coalizione, anche perché il buon Governo nazionale di Giorgia Meloni funge da traino. Siamo contenti di questo risultato e dobbiamo vincere. Fratelli d’Italia ha detto al presidente designato Roberti che gli starà vicino, lo sosterremo con lealtà e trasparenza e chiediamo che vengano risolti alcuni problemi della nostra Regione. La sanità, i trasporti, la desertificazione, la disoccupazione, quella giovanile, ecco noi pensiamo di trasferire con atti amministrativi concreti questi nostri valori che sono la libertà del lavoro, la concordia e coesione tra i partiti, la dignità dell’assistenza sanitaria».

Il vicepresidente del Copasir e responsabile organizzativo Fdi Giovanni Donzelli ha rimarcato come il partito abbia una storia nata da un gruppetto di amici che, con il tempo, è cresciuto arrivando oggi a governare.

«Ci siamo allargati, siamo cresciuti ma l’importante è avere lo stesso obiettivo che è quello di mettere prima i cittadini. Alcune cose buone sono state già fatte in questi 5 anni, ed altre verranno fatte grazie a Fratelli d’Italia. Anche a livello nazionale. Sulla sanità le risposte devono arrivare il prima possibile e siamo già a lavoro».