«Una voce per l'agricoltura», la missione di Zara nella lista dell'Udc

BASSO MOLISE. Una scelta che si caratterizza con un assioma ben definito, quello di portare il mondo agricolo al “centro del villaggio” alla Regione Molise. E’ l’obiettivo del candidato Ivano Zara, presente nella lista dell’Udc.

«Finalmente ci siamo anche noi – sottolinea Zara, vicepresidente del Mam – e lo dico in special modo a coloro che, non solo metaforicamente, raccolgono i frutti di ciò che seminano: gli agricoltori. Una categoria sempre più specializzata, ma emarginata. Una categoria che è alla base di tutto ciò che è il nostro Molise. Il vino, la pasta, i formaggi, i cereali, la carne. Tutti questi prodotti si traducono nell’eccezionale proposta enogastronomica che è alla base della promozione territoriale del Molise.

Dopo la pandemia, l’innalzamento dei costi di produzione, il flagello degli animali selvatici e la crisi finanziaria della Regione, il settore è in difficoltà insostenibili. È necessaria la massima fermezza per mettere il nostro settore tra i primi a beneficiare degli aiuti, e competenza per una gestione efficace degli stessi, perché senza di noi, nulla si semina, nulla cresce», un messaggio chiaro, ribadito anche nella convention di martedì sera a Castelmauro.

In questi giorni gli agricoltori del Mam si stanno mobilitando per sostenere i loro candidati alle imminenti elezioni regionali che si terranno il 25 e 26 giugno.

In questa occasione il Movimento Agricolo Molisano ha come obiettivo quello di eleggere nel consiglio regionale un rappresentante del mondo agricolo che possa difendere efficacemente la categoria. Per far ciò sta organizzando diverse riunioni su tutto il territorio molisano, nelle quali presenta il suo programma e si confronta con gli agricoltori.

«Se dovessi essere eletto, sentirò i pareri e le proposte delle organizzazioni di categoria attraverso tavoli di concertazione per discutere ogni provvedimento riguardante il mondo agricolo», ha affermato Ivano Zara.