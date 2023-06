«Salvini a Termoli e le piroette dei medici candidati con i partiti di centrodestra»

TERMOLI. «Salvini a Termoli e le piroette (o l'imbarazzo?) dei medici candidati con i partiti di centrodestra». Prosegue l'invito della candidata del Partito democratico, Laura Venittelli, di stoppare l'iter legislativo sull'autonomia differenziata in Molise.

«L'invito al Ministro Salvini di stoppare da oggi, qui in Molise, l'iter legislativo sull'autonomia differenziata non ha sortito, com'era prevedibile, alcun effetto! - ha dichiarato la Venittelli- Il Ministro Salvini ha "canzonato" il Molise, ha preso in giro i suoi abitanti tant'è che di fronte al "ripensamento" del candidato medico, molisano-leghista, che ha sollevato, dal palco della Piazza Monumento di Termoli, la preoccupazione di come il progetto sull'autonomia differenziata possa mettere a rischio il diritto all'istruzione ed alla salute dei cittadini del Sud e del Molise (definiti cittadini di serie B), ha evitato ogni confronto sull'argomento, concludendo che l'autonomia differenziata è cosa buona e che il centrodestra non arretra di un centimetro.

Va ricordato al Ministro Salvini che il primo effetto dell'autonomia differenziata, applicata in sanità. è quello di far emigrare i medici italiani verso i più belli ed efficienti ospedali del Nord (che offriranno stipendi migliori perché più ricchi e ben paganti), con la conseguenza dell'ulteriore svuotamento delle nostre corsie ospedaliere e della negazione definitiva del diritto alle cure dei molisani; nel ricordare ciò mi sento di ribadire che questa giovane e bella regione non ha bisogno di certi personaggi. Che non ha bisogno di Salvini e neppure di chi condivide con Salvini le idee leghiste, tanto da essersi candidati sotto il simbolo del partito del Ministro.

Ma l'autonomia differenziata non è solo il progetto della Lega, ma anche delle altre forze politiche del centrodestra (Fratelli d'Italia e Forza Italia) che hanno condiviso l'idea di rendere le ricche regioni del Nord sempre più ricche e le regioni del Sud, tra cui il Molise, sempre più povere.

A ogni rappresentante politico nazionale che sfilerà in questi giorni nelle strade della nostra regione, porremo sempre, a gran voce, la stessa richiesta "stoppate la legge sull'autonomia differenziata che danneggia gli ospedali molisani, la scuola, i trasporti e lo sviluppo della nostra terra.

Ai candidati della coalizione di centrodestra e, in primis, ai due medici-candidati che si sono espressi contro l'autonomia differenziata vorremmo suggerire la coerenza nel percorso politico: cambiare squadra non si può, adesso, ma fermarsi sarebbe un bell'esempio di coerenza e dignità!»