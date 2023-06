Inaugurata la sede del comitato elettorale M5S, Gravina: pronti a governare

Inaugurata la sede del comitato elettorale M5S, Gravina: pronti a governare

CAMPOBASSO. È stata inaugurata ieri sera a Campobasso, al numero 79 di Corso Vittorio Emanuele II, la sede elettorale del MoVimento 5 Stelle, alla presenza del candidato alla carica di presidente della Regione Molise della coalizione progressista, Roberto Gravina.

Gravina ha voluto porre subito l'attenzione su ciò che il prossimo governo regionale dovrà mettere in campo per evitare che il fenomeno dello spopolamento, soprattutto con la partenza dei più giovani, continua a crescere.

"Come fermiamo concretamente la fuga di giovani dal Molise? Liberando risorse che vengano investite in maniera strategica e sinergica per le nostre imprese, soprattutto puntando sulla transizione digitale e quindi sulla formazione e l’impiego delle nuove professioni. - ha dichiarato Roberto Gravina - La Casa delle Tecnologie emergenti, un grande progetto che sta prendendo vita grazie al Comune di Campobasso e alla stretta e preziosissima collaborazione dell’Università degli Studi del Molise e di diverse imprese molisane e nazionali, va in questa direzione: favorire la ricerca e la sperimentazione di professioni, metodi e flussi innovativi, sia per le aziende che per i servizi pubblici.

I giovani non vanno solo ascoltati, vanno coinvolti con la consapevolezza che gli investimenti delle istituzioni sulla loro formazione e occupazione sono il vero motore per partire, verso #UnAltraStoria".