"Passeggiando per ospedali": quarta tappa al San Timoteo

TERMOLI. Il Movimento politico di Salute pubblica "Io non voto... i soliti noti" terrà il quarto appuntamento con il progetto “Passeggiando…per ospedali” che prenderà in esame la difficile situazione dell’ospedale San Timoteo di Termoli.

«La stagione estiva è praticamente al via e i numerosi problemi che affliggono il nosocomio del litorale persistono e si acuiranno non appena la cittadina balneare sarà invasa dal solito flusso vacanziero. Il numero dei “residenti” salirà del triplo e il pronto soccorso non riuscirà ad evadere le numerose richiesto di intervento. Ma non sarà l’unico problema! E così i due blocchi di potere, gli stessi che hanno spadroneggiato negli ultimi venti anni, dopo aver prodotto solo ceneri, invece che cospargersi il capo di ceneri per i danni causati, continuano imperterriti ad inaugurare e a gozzovigliare! Continuiamo l'impegno così come ormai accade da anni, partendo e ricalcando tutte quelle tematiche affrontate con infinite lotte negli anni e che trasferisce nei propri programmi elettorali senza soluzione di continuità.

Appuntamento per domani 10 giugno alle ore 9.30, presso la piazza del comune per poi muoversi in passeggiata verso l’ospedale San Timoteo. I cittadini sono invitati ad esserci, indignati così come lo siamo noi».