L'Udc al fianco del candidato presidente Roberti

CAMPOBASSO. “Volti nuovi che non hanno mai ricoperto incarichi in regione, ma che hanno tanto da dare al Molise. siamo noi la vera novità di questa tornata elettorale” con queste parole il coordinatore regionale dell’Udc Teresio di Pietro, presenta la lista a sostegno del candidato presidente Francesco Roberti, non risparmiando bordate a Roberto Gravina e alla sua coalizione.

Una squadra che aggrega anime diverse, che mette insieme le forze centriste intorno ad un programma valido precisa il segretario nazionale dell’Udc Lorenzo Cesa, deputato eletto in Molise. Ovviamente, l'attenzione si è incentrata sul tema caldo della sanità.

Una lista che mette insieme sotto lo scudocrociato democristiani e terzo polo con Azione e Italia Viva. Alla presentazione anche l’onorevole Clemente Mastella Intervista Mastella. Da Mastella il no all’autonomia differenziata “Che – dice - ammazza le regioni del Sud”. Una squadra quella dell’Udc che si pone un obiettivo ambizioso quello di far recuperare la fiducia dei molisani nella politica.