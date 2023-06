Sette impegni precisi per una svolta green in Molise: la firma dei candidati presidenti

Sette impegni precisi per una svolta green in Molise: il vescovo Gianfranco De Luca

TERMOLI. L’ambiente non si può non porre nell’agenda di Governo, un asset trasversale in programmi che devono fare i conti con transizione ecologica ed energetica, dall’approdo della Gigafactory alla tutela del territorio sulle fonti rinnovabili, dal contrasto al consumo di suolo fino a una nuova visione paesaggistica.

Insomma, la visione green abbraccia tutti, da destra a sinistra passando per la base movimentista, è quanto emerso stamani, in un confronto durato quasi due ore, in cui i candidati presidenti Emilio Izzo, Francesco Roberti e Roberto Gravina ha accolto e raccolto sia l’invito al confronto che all’adesione di un dossier formato da sette punti programmatico che il comitato “4giugno” ha enucleato e sottoposto loro.





Una sala stracolma, quella del centro pastorale diocesano in piazza Sant’Antonio, non amplissima, ma dove trovano comunque posto decine e decine di persone. Un uditorio formato da amministratori e candidati, persone della società civile attive sul territorio, salutati assieme al moderatore Famiano Crucianelli dal padrone di casa, il vescovo Gianfranco De Luca.





Ciascuno dei 3 candidati ha apportato come contributo al dialogo proprie esperienze e conoscenze, Gravina come sindaco di Campobasso e il background del M5S; Roberti da ingegnere e Izzo da battagliero sui temi del territorio.





Ma cosa è stato chiesto ai tre candidati presidenti di condividere? Sottoscritta la seguente dichiarazione:

mi impegno affinché:

1. sia salvaguardato il patrimonio paesaggistico, culturale e ambientale del Molise, modellato da millenni di attività antropiche di grande rilievo;

2. venga impedita la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici su tutti i terreni fertili del territorio molisano a salvaguardia della produzione agricola, caratterizzata da prodotti di elevata qualità che rappresentano una delle voci più significative e determinanti dell'economia del Molise;

3. il nuovo Consiglio Regionale adotti una moratoria su tutte le richieste per la realizzazione di impianti eolici e fotovoltaici sul proprio territorio, in modo da poter procedere, senza condizionamenti e in tempi brevi, all'approvazione del Regolamento Attuativo del Pear (Piano Energetico Ambientale Regionale della Regione Molise - Burm n. 40 del 1° agosto 2017); il regolamento, nel rispetto delle linee guida indicate dal Pear, servirebbe a fare chiarezza e ad evitare, sul nascere, ogni abuso;

4. si favorisca la realizzazione di impianti fotovoltaici sui manufatti senza limiti quantitativi (abitazioni, capannoni, stalle, ecc.) per coprire il fabbisogno delle aziende agricole, destinando l'eventuale surplus di energia prodotta anzitutto allo sviluppo delle comunità energetiche;

5. venga promossa e sostenuta la realizzazione di una rete di Comunità Energetiche, soprattutto nei piccoli comuni, per permettere e favorire forme di autoconsumo e di risparmio energetico in tutto il territorio regionale;

6. si preveda un impianto galleggiante offshore, così come proposto dal Comitato 4Giugno, da autorizzare, solo dopo accurati studi di impatto ambientale, lontano dalla costa e senza contrastare le attività turistiche, di navigazione e della pesca;

7. l’energia elettrica prodotta in Molise, anche attraverso modifiche della normativa nazionale da concordare col Governo, sia destinata, in primo luogo, a prezzi calmierati alle popolazioni e alle imprese che operano nella regione per compensare gli attuali svantaggi competitivi e per attivare uno sviluppo che sia sostenibile e duraturo, coerente con le specificità del territorio».