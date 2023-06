«La risorsa spiaggia c'è, tuteliamo le imprese esistenti», Gasparri incontra i balneari

TERMOLI. Reduce dalla visita a Campobasso, tra ieri sera e stamani, per i Misteri, è arrivato persino anticipo presso la sede elettorale di Francesco Roberti, in corso Umberto a Termoli, il vicepresidente del Senato Maurizio Gasparri per sostenere la candidatura del sindaco a presidente della Regione e per incontrare i balneari.

Il dirigente di Forza Italia, dopo i ringraziamenti di rito, ha rivolto parole di stima verso Roberti, ricordando il suo curriculum e definendo la sua candidatura non improvvisata. Ha poi affermato che "in una realtà come questa, se noi non abbiamo una capacità di accoglienza dell’impresa balneare, degli alberghi e dei ristoranti, il turista non viene” e riguardo alle concessioni balneari ha sottolineato che “tutti gli operatori del commercio e turismo, devono interessarsi alla questione; se noi mettiamo a rischio l’impresa balneare, viene meno l’attrattività turista” e che “il turismo deve essere amichevole e accogliente”. Ha poi fatto l’esempio di Roma, che sta puntando sul turismo alto spendente, composto da turisti che vogliono un’offerta di qualità e che spendono rilevanti somme di denaro precisando:” Non siamo a favore del turista alto spendente perché sono ricchi, ma perché spendono soldi per fare lavorare i poveri”. Successivamente si è rivolto ai balneari invitandoli a fare uno sforzo comunicativo e rimproverando quella parte della categoria che non riesce a dare un’immagine positiva del territorio. A seguire si è concentrato sulla questione della mappatura delle spiagge ed è tornato sul discorso delle concessioni balneari:” L’Europa dice che questo settore deve essere aperto, se Gasparri vuole fare il balneare al posto tuo, e alla gara faccio un’offerta migliore, frego il posto tuo; ritengo che questo sia ingiusto” – “Bisogna far capire all’Europa che gli spazi in Italia ci sono, abbiamo 8mila km di costa, a nostro avviso ci sono spazi non presidiati da imprese che i comuni potrebbero mettere a gara per nuovi imprenditori” favorendo così l’ingresso di nuovi soggetti senza ledere quelli presenti. Ha concluso il suo discorso con un appello agli elettori:” Aiutiamo Roberti e la nostra coalizione a vincere e a governare bene il Molise”.

Il Sindaco Roberti ha evidenziato l’importanza della costa molisana, nello specifico quella termolese, definendola” una parte importante dell’economia di questa regione” e che quindi va preservata e curata. Ha aggiunto ” Oggi le spiagge sono state date ai comuni e si vuole che le spiagge siano pulite, ma ci sono dei fatti complessi che spesso non vengono presi in considerazione, si dà tutto per scontato” – “Il contributo che danno i balneari è proprio quello di tenere tratti di spiaggia puliti e mantenuti con tutte le comodità” lamentando poi dei vincoli paesaggistici che impediscono la pulizia degli arenili con i mezzi pesanti, soffermandosi anche su quelle che vengono definite erbacce ma che” in realtà sono piante autoctone, che gli ambientalisti ci vietano di toccare” per poi concludere “è sempre un tira e molla tra l’ignoranza culturale e dare la colpa alle amministrazioni sulle qualità delle spiagge”.





Era presente all’incontro anche il senatore Costanzo Della Porta che ha dichiarato:” abbiamo fatto un buon lavoro a scegliere Francesco Roberti, che è un sindaco, abituato ad avere a che fare con i problemi della gente” ed elogiando il lavoro di tutta la coalizione. Si è poi scagliato contro gli “amici” del PD, che a sua detta fanno mera attività di sciacallaggio, sulla questione dell’autonomia differenziata, che lui ha definito ” un procedimento complesso, che è appena nato; peraltro le regioni sono già autonome, tant’è che si parla di ulteriori forme di autonomia” e che il disegno di legge si porterà avanti con “ le intese che dovrà fare Francesco Roberti, quando sarà presidente della regione, con il Governo” e che se non vorrà farle non farà ulteriore economia differenziata, invitando poi i presenti a non farsi prendere dal panico sul catastrofismo indotto dai politici di sinistra. Ha poi concluso: “Dal 27 giugno, questa regione avrà un grande presidente”.

La conclusione dell’incontro poi si è avuta con gli interventi dei rappresentanti di categoria presenti in sala, per Base balneare Pietro D’Andrea e Domenico Venditti per Sib-Confcommercio, che hanno ribadito le caratteristiche peculiari della costa molisana, dove solo un decimo dei 34 chilometri dati in concessione demaniale, per cui non c’è affatto scarsità di risorsa. Poi, fuori programma al telefono, con la chiamata del presidente nazionale del Sib Capacchione, insomma, piena sintonia tra le parti, nel solco di quanto già il premier Meloni ebbe a dire il 31 agosto dello scorso anno proprio a Termoli.

