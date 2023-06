«Nuova speranza alla comunità», Di Pardo inaugura la sede elettorale

PETACCIATO. «Ottima la risposta che ci è stata data», lo staff del candidato consigliere Roberto Di Pardo, sindaco di Petacciato, mostra evidente la soddisfazione su come è stata partecipata l'inaugurazione della sede elettorale di viale Pietravalle 66.

Una sfida politica nel solco di quel basso Molise da riscattare, sotto diversi profili, quello territoriale, la sanità e lo sviluppo del tessuto produttivo e infrastrutturale. Una inaugurazione che ha visto anche la presenza della candidata Fiorenza Del Borrello, che assieme a Di Pardo sostiene la "battaglia" dall'interno della lista del candidato presidente Francesco Roberti.

L'obiettivo è quello di dare nuova speranza alla comunità.

«Per troppi anni questo lembo di terra che affaccia al mare e produce con il lavoro delle sue donne e dei suoi uomini la più grande ricchezza della nostra Regione è stato escluso e marginalizzato dalle scelte che si compivano a Campobasso. Oggi il sindaco della città più importante di questa comunità è candidato alla presidenza del Molise. Non mi nascondo. Insieme a tanti amici amministratori del basso Molise mi sono impegnato affinché questa idea ambiziosa, negataci per trent’anni, diventasse realtà. Francesco Roberti è il nostro candidato. Sarà il nostro presidente. E io, che fin dall’inizio sono stato al suo fianco in questo progetto, per coerenza ho deciso di essere con lui anche nei trenta giorni più decisivi della sua e della nostra vita pubblica. Per questo ho deciso che sarò candidato alle prossime regionali con la lista del candidato presidente Francesco Roberti. Il Molise deve crescere.

Per farlo deve garantire tre cose: una sanità vicina ed efficiente, un sistema capace di accogliere nuove imprese industriali e infrastrutture sicure. Ho condiviso con i miei colleghi dell’amministrazione comunale questa scelta. Senza il loro consenso non l’avrei presa. E non l’avrei concretizzata senza la consapevolezza che essi sapranno portare avanti tutti i progetti in cantiere e tutti quelli che abbiamo progettato per rendere sempre più bella la nostra cittadina. Senso di responsabilità e determinazione mi muovono alla sfida. Il sostegno della nostra comunità ci darà la forza per dare al Molise ciò che attende da troppo tempo. Insieme è possibile», il manifesto politico della candidatura di Roberto Di Pardo.

Galleria fotografica