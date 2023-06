La nuova politica per il Molise, in campo Giose Trivisonno e Alessandra Salvatore

Inaugurazione sede elettorale: la candidata dem Alessandra Salvatore

CAMPOBASSO. Hanno inaugurato la loro sede elettorale nella giornata di lunedì 12 giugno a Campobasso, Giose Trivisonno e Alessandra Salvatore. I candidati consiglieri per le prossime elezioni regionali.





«Lavoreremo su quelli che sono i nostri temi- sono queste le parole di Alessandra Salvatore, candidata al Consiglio regionale con il Pd- con la consapevolezza che siamo a un bivio. Da una parte il lento declino del Molise e dall’altra la necessità di un’inversione di rotta. Le parole non bastano più. Noi rivendichiamo la libertà di fare scelte coraggiose. Vogliamo, come abbiamo sempre fatto, rispondere soltanto ai cittadini».

Dalla sanità, “una sanità pubblica regionale, di qualità e che sia il perno e il luogo della tutela della vita oltre che della salute dei cittadini molisani, infrastrutture, sistema mare-montagne, tutti temi che se ci si lavora trovano sbocchi occupazionali”.

Non solo questi settori ma anche riduzione dei compensi, come spiega Trivisonno, “riteniamo che la politica faccia un gesto per riavvicinarsi ai cittadini, e questo è il più bello. Bisogna partire da temi centrali perché il futuro oggi nel Molise non s’intravede. Dobbiamo arrestare lo spopolamento e il declino di questa Regione, e non lo può fare chi già c’è stato e non lo ha fatto. Il partito democratico deve aprirsi all’esterno ed è una buona notizia che un pezzo di sinistra storica torni nel partito”.