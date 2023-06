Nel ricordo di Berlusconi accolto il viceministro Cirielli a Campomarino

Ricordo di Silvio Berlusconi nella campagna elettorale in Molise: il vice ministro Edmondo Cirielli

CAMPOMARINO. Prosegue in un clima di cordoglio per la scomparsa di Silvio Berlusconi la campagna elettorale del centrodestra in Molise. Occasione per ricordare l’ex premier anche l’incontro avvenuto stamani in Piazza Vittorio Veneto a Campomarino da parte del candidato a presidente della Regione, Francesco Roberti, che ha accolto il viceministro agli Esteri Edmondo Cirielli. Affrontati i problemi del Molise, concentrandosi soprattutto sulle questioni più calde come sanità, infrastrutture e viabilità.

Presenti esponenti di Fratelli d’Italia e la quasi totalità della Giunta Silvestri, che amministra Campomarino, col sindaco, il vicesindaco Saburro, gli assessori Panarese e D’Egidio, nonché il presidente del Consiglio Carriero. Presenti Vincenzo Glave, Giuseppe Giglio, Nico Balice e Alberto Montano, Marco Altobello, Anna Frate e Donato Frate.

Cirielli e Roberti, come accennato, hanno colto l’occasione anche per ricordare l’ex presidente del consiglio, Silvio Berlusconi, scomparso poco più di 24 ore prima, esprimendo il loro affetto e vicinanza alla famiglia ed omaggiandolo con parole di rispetto:” Va ricordato un grandissimo uomo, uno statista, una persona che ha dato molto all’Italia” ha affermato Roberti, menzionando anche la telefonata avuta una settimana prima della sua dipartita”. Al netto delle idee politiche è stata una persona straordinaria, dotato di grande umanità” -dichiara Cirelli, proseguendo- “è stato un grande leader politico, lui ha fondato il centrodestra moderno, ha segnato la nostra epoca”.





Dopo il tributo a Berlusconi, il sindaco di Termoli ha aggiunto:” Noi di Forza Italia continueremo con quello che è la nostra stella polare, ovvero una politica di moderazione, occorre continuare a stare vicino la gente, cosi come faceva lui”, esprimendo inoltre grande piacere sulla forte presenza e vicinanza del governo Meloni, in supporto della sua campagna elettorale ”solo conoscendo la nostra regione potranno capire a pieno quali sono le nostre esigenze, difficoltà e le nostre richieste, perché un governo amico potrà fare tanto per il Molise” -concludendo- “oggi viene un viceministro a cui mostreremo le nostre proposte e che lui si farà latore all’interno del governo di quali saranno le esigenze di questa regione”.

Il viceministro agli Esteri ha manifestato il suo pensiero sulla questione sanità” sicuramente vive un momento complesso, come in tutto il sud, abbiamo avuto a prescindere dal Molise, una classe complessiva che non ha saputo cogliere bene le occasioni di sviluppo del settore sanitario, è evidente che ci vuole un intervento del governo anche di tipo finanziario”, chiudendo l’intervento sulla questione infrastrutturale e viabilità invocando l’aiuto, non solo a livello economico, da parte del governo.

