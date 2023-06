«Esiste solo la Democrazia Cristiana»

TERMOLI. Giunge una richiesta di precisazioni riguardo l'articolo promosso dalla Democrazia Cristiana Storica, pubblicato ieri.

Arriva dall'ex ministra Elisabetta Trenta, che ha in piedi ancora il ricorso in Consiglio di Stato proprio sull'ammissione alle elezioni regionali 2023.

La Democrazia Cristiana sottolinea che parla di un soggetto che giuridicamente non esiste.

«Mi spiego: l’articolo inizia dicendo “Il Partito della Democrazia Cristiana Storica, nell’ambito dell’accordo politico stipulato con il partito di Forza Italia e riguardante l’intero territorio nazionale, sosterrà con il voto dei propri iscritti e simpatizzanti la candidatura di …”

Le segnalo che non esiste alcuna Democrazia Cristiana storica, come pure non esiste alcuna Democrazia Cristiana nuova, ma soltanto la Democrazia Cristiana, di cui la sottoscritta fa parte, creata nel 1943, attiva fino al 1994 e tornata a nuova vita con il 19° Congresso svoltosi a Roma in data 18-19 febbraio 2023, durante il quale è stato eletto segretario l’avvocato Antonio Cirillo.

Tutti coloro che utilizzano il simbolo o il nome della Democrazia Cristiana, stanno usando un nome o un simbolo che non gli appartiene. È per questo motivo che la Democrazia Cristiana, subito dopo il Congresso, ha inviato diffide stragiudiziali a tutte le organizzazioni partitiche e non, che abbiano fatto un uso improprio della denominazione o di contrassegni appartenenti o appartenuti al partito della Democrazia Cristiana».