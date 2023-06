Elezioni regionali: come si vota

Istruzioni per l'uso

Istruzioni per l'uso mar 20 giugno 2023

Come si vota

TERMOLI. Mancano ormai meno di due settimane all'appuntamento clou atteso da 5 anni in Molise, domenica 25 e lunedì 26 giugno si svolgeranno le elezioni regionali e i cittadini sono chiamati alle urne per scegliere il nuovo presidente della Giunta e la composizione del Consiglio regionale. Ma come si vota? Bene, potete scoprirlo seguendo il video curato dal nostro editore, Nicola Montuori.