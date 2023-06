Lutto nazionale: rinviato incontro con Salvini e i Ministri leghisti

CAMPOBASSO. A causa del lutto nazionale proclamato per la scomparsa di Silvio Berlusconi, l’incontro pubblico dei Ministri della Lega per Salvini Premier coi cittadini molisani, già fissato per questa sera, viene rinviato a lunedì prossimo 19 giugno 2023, ore 20.30, presso il Centrum Palace, in via Giambattista Vico, a Campobasso.

Alla manifestazione parteciperanno il vicepremier Matteo Salvini e i Ministri Giancarlo Giorgetti, Giuseppe Valditara e Alessandra Locatelli.