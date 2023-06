Sostegno all'imprenditoria femminile, la priorità dei Popolari

CAMPOBASSO. Un importante incontro è stato organizzato dai Popolari per l'Italia giovedì pomeriggio, presso la sede del Trend in via Facchinetti a Campobasso.

"È necessario sviluppare in Molise - ha affermato Alessandra Rossi, candidata alle Regionali con i Popolari e promotrice dell'evento - progettualità relative alle ludoteche, anche approfittando dei fondi dell’Unione Europea. Aumentare l’offerta di prestazioni e servizi sociali, ricreativi e culturali deve rappresentare una priorità per il prossimo governo regionale. Il progetto delle ludoteche - aggiunge Rossi, nella vita avvocato e docente - favorirebbe senza dubbio la creazione di un circolo virtuoso in termini sia sociali che economici, a vantaggio delle pari opportunità".

A tal proposito, il presidente Vincenzo Niro ha ricordato che ''tra le priorità del nostro programma c'è proprio il sostegno all'imprenditoria femminile, che rappresenta una risorsa inestimabile e una grande occasione di crescita per tutto il territorio. Le donne molisane, soprattutto le giovani mamme, vanno aiutate con progetti reali e concreti e non con slogan e parole. La proposta di Alessandra Rossi è seria, concreta e realizzabile, quindi in piena sintonia con lo stile e i contenuti del nostro movimento politico. Ai cittadini - conclude Niro - chiedo di darci una mano e di recarsi il 25 e il 26 giugno ai seggi elettorali, perché la nostra terra non può permettersi astensioni o tentennamenti e ha bisogno di una classe dirigente determinata, motivata e competente".