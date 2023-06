Politiche del territorio: Izzo, Gravina e Roberti a confronto con Legambiente

Confronto con Legambiente Molise: Emilio Izzo

CAMPOBASSO. Dopo il confronto sullo sviluppo sostenibile a Termoli e quello inerente all’agricoltura, terzo round sulle politiche del territorio per i tre candidati presidenti Izzo, Roberti e Gravina.

Ieri pomeriggio, a promuoverlo è stata Legambiente Molise, che ha messo a fuoco diversi temi: dal piano energetico a quello dei rifiuti, dal piano casa a una legge urbanistica che manca da sempre: sfide fondamentali a cui la futura classe dirigente non potrà sottrarsi.

Per il presidente di Legambiente Molise, Andrea De Marco: «In un momento storico in cui si parla tanto di transizione ecologica è fondamentale prevedere un assessorato all’ambiente che abbia a disposizione personale tecnico e qualificato ha precisato Il presidente dell’associazione regionale Andrea de Marco introducendo il dibattito»

Roberti ha ricordato le tante battaglie a difesa del territorio condotte anche al fianco di Legambiente, assicurando il suo impegno per dotare la regione di uno strumento normativo capace di coniugare urbanistica e tutela del paesaggio.





“Siamo chiamati a una stagione di rigenerazione urbana, nel rispetto assoluto dell’ambiente”, ha puntualizzato il candidato della coalizione progressista Gravina, "Finora il tema ambientale è stato vissuto come un problema, noi siamo invece convinti che sia tra le più grandi opportunità di sviluppo per la nostra regione.





Fondamentale avere un assessorato all’Ambiente, una delega che terrei per me a testimonianza di quanto l’argomento mi stia a cuore la dichiarazione del candidato di io non voto i soliti noti Emilio Izzo che propone il recupero totale dei centri storici che vanno messi in sicurezza e poi ammodernati per rispondere alle attuali esigenze.