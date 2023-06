«Abbiamo intenzione di difendere la sanità pubblica», il Ministro Schillaci in Molise

Il Ministro della Salute Orazio Schillaci in Molise

TERMOLI. Al netto delle leadership politiche, la visita del Ministro della Salute, Orazio Schillaci, era forse quella più attesa nella campagna elettorale, non a caso ha instillato anche polemiche.

L’esponente di Governo ha colloquiato col personale dell’ospedale Cardarelli, dove ha toccato con mano la situazione visitando reparti importanti come il pronto soccorso e blocco operatorio. Intervenuta anche l’onorevole Lancellotta, che ha sottolineato le interlocuzioni importanti e costanti con il Ministro. «Non abbiamo dimenticato il decreto Molise certi che si possa portare avanti con azzeramento del debito e superamento del Balduzzi». Il Ministro ha ribadito come sia «Proficua la collaborazione con i parlamentari molisani. Intanto il Molise è una regione particolare con una geografia complessa da tenere in considerazione. Quando il commissariamento dura anni e non produce risultati evidentemente quello non è il percorso giusto. Credo che in Molise ci siano luci ed ombre come nel resto d’Italia. La luce ovvero la parte migliore è rappresentata dagli operatori sanitari che meritano attenzione e devono essere gratificati. Accanto alla dotazione economica c’è bisogno di una riorganizzazione generale del sistema che sia più moderno, stimolante che li faccia sentire partecipi di un progetto.





Bisogna offrire delle prospettive». Poi, sulla carenza del personale: «Alcune specialità sono divenute meno attrattive come la medicina di urgenza nei pronto soccorsi. Chi opera nei pronto soccorsi vedrà aumentata indennità - lavoro usurante questi interventi sono sintomo di interesse per chi è in prima linea. Studiamo un corso meno lungo anche per le professioni infermieristiche, per far sì che siano più facilmente ammessi nel Ssn. L’altro capitolo riguarda la digitalizzazione vera sfida per la nostra sanità nei prossimi anni. È un capitolo importante. La scorsa settimana c’è stato il via libera fascicolo elettronico da parte del Garante della privacy, primo tassello verso la sanità moderna del futuro.

Accanto al potenziamento della medicina del territorio e alla digitalizzazione stiamo lavorando per una riforma della medicina generale in termini di formazione. Investiamo 3 miliardi e mezzo in più per la sanità, abbiamo intenzione di difendere la sanità pubblica. Oltre a un problema di quantità è anche questione di qualità c’è bisogno di attenzione e cura su come questi fondi pubblici devono essere impiegati. Ci sono alcune regioni che non spendono i fondi dedicati per abbattimento liste di attesa. Ci vuole attenzione!»

