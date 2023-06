L'abbraccio di Roberto Fico al M5S e al centrosinistra in Molise

CAMPOBASSO. L’ex presidente della Camera ed esponente del MoVimento 5 Stelle, Roberto Fico, è arrivato in Molise per sostenere la candidatura a presidente di Roberto Gravina e della coalizione progressista. Dal contrasto alla riforma Spacca Italia della Lega Nord, fino all’importanza di sostenere uno sviluppo sostenibile: questi i temi approfonditi durante il tour molisano.

Il MoVimento 5 Stelle in Molise è pronto a scrivere un’altra storia per la propria regione, attraverso un programma che sarà la chiave decisiva per risolvere gran parte delle criticità che coinvolgono ogni settore: sanità, ambiente, trasporti e infrastrutture, lavoro e spopolamento.

Nel vivo della campagna elettorale che vede il candidato presidente Roberto Gravina e i candidati del MoVimento 5 Stelle impegnati ad incontrare i cittadini di tutti i Comuni molisani, è stato con noi anche Roberto Fico, e nei prossimi giorni arriveranno altri amici.

Con l’ex presidente della Camera abbiamo approfondito un tema molto importante che mette a rischio in particolare le regioni del Sud, quindi anche il Molise. Parliamo del disegno di legge della Lega Nord sull’autonomia differenziata che, se dovesse andare in porto, spaccherebbe il Paese in due, andando contro i principi della Costituzione italiana. Sono queste le riforme su cui lavora il Governo di centrodestra con pesanti ripercussioni anche per il Molise, inasprendo le differenze tra regioni e rendendo più vulnerabili i cittadini.

Nel tour molisano di Roberto Fico, prima a Campobasso poi a Termoli fino a Montenero di Bisaccia, abbiamo evidenziato soprattutto il divario ideologico e di programma che intercorre tra i governi di centrodestra, ad ogni livello istituzionale, e nostri principi. I candidati, insieme a Roberto Gravina, hanno presentato la propria agenda politica che investe risorse, energie e impegno per favorire coesione territoriale, integrazione, inclusività e soprattutto favorisce una politica che non lascia indietro nessuno.

Le elezioni regionali del 25 e 26 giugno 2023 saranno una sfida decisiva per la nostra regione. La lista dei candidati del MoVimento 5 Stelle sta riservando tutte le proprie energie e l’impegno su contenuti e soluzioni per scrivere davvero un'altra storia per il Molise.

Galleria fotografica