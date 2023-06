“Sì: è vero”, la forza di un impegno concreto

TERMOLI. “Sì: è vero”, la forza di un impegno concreto. Pragmatico e pronto a portare a termine tutti i progetti veramente realizzabili. La carriera politica di Vincenzo (detto Enzo) Ferrazzano nasce nel 1975 quando inizia a muovere i primi passi in politica ricoprendo sempre ruoli apicali al Comune di Termoli.

Assessore comunale fino al 1995, assessore e vicesindaco dal 2010 fino all’attuale ruolo all’interno della Giunta comunale di Francesco Roberti.

Vicino ai cittadini e impegnato nel perseguire e realizzare il bene di Termoli e di tutto il basso Molise, consapevole dell’importanza della zona costiera per lo sviluppo e gli equilibri regionali.

Oggi questa nuova sfida per il futuro del Molise. Un pragmatismo racchiuso nello slogan scelto per la campagna elettorale. “Sì: è vero” vuole racchiudere la consapevolezza di tutto quello che c’è da fare per la regione.

Dalla sanità da riorganizzare alle infrastrutture da migliorare, dai servizi alla cultura. Un programma lungo, dettagliato ma fattibile per chi, come lui, da anni segue la macchina amministrativa comunale e si scontra con le problematiche dei cittadini.

Aperto al confronto e al dialogo, attento ai bisogni di tutti. Una nuova sfida. Un nuovo impegno nelle fila dei Popolari per l’Italia accanto al candidato Governatore, Francesco Roberti per la coalizione di centrodestra.

“Sì: è vero”, il Molise può rinascere.