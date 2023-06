L'impronta "elettorale" dell'ex presidente della Camera Fico a Termoli

Roberto Fico a Termoli: l'intervista all'ex presidente della Camera

TERMOLI. Reduce dall’incontro nel capoluogo, è giunto poco prima delle 20 a Termoli l’ex presidente della Camera Roberto Fico, esponente di spicco del Movimento 5 Stelle.

Una visita sul territorio, proseguita anche a Montenero di Bisaccia, per dar manforte al candidato presidente Roberto Gravina e naturalmente ai candidati pentastellati.

E’ stato accolto nella sede di corso Mario Pagano, per poi dirigersi attraverso via XX settembre sul corso Nazionale, come prima tappa la mostra sull’urbanistica allestita ieri sera dal gruppo consiliare di opposizione (assieme alla Rete della Sinistra), quindi passeggiata e incontro con lo stesso Gravina, fino all’arrivo al gazebo che interseca via Adriatica, dove introdotti da Andrea Greco, sono intervenuti in sequenza Nick Di Michele, lo stesso Fico e Gravina.





Chiedono un voto di discontinuità, per ridare dignità al Molise, rinnovare la classe dirigente e soprattutto mettere mano alla sanità pubblica.

Galleria fotografica