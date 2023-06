Ettore Rosato: in Molise Italia Viva ha scelto il candidato presidente del centrodestra Roberti

TERMOLI. Non è una scelta di campo che fa riferimento a posizioni nazionali, sia chiaro. Italia Viva è e resta all’opposizione del Governo Meloni, ma in Molise ha scelto di stare dalla parte del candidato migliore: Francesco Roberti, puntando su Donato D’Ambrosio, coordinatore provinciale del partito renziano, in lizza nella lista dell’Udc.

A aprire l’incontro è lo stesso Roberti che, dopo i ringraziamenti di rito, ha affermato: ”Amministrare significa stare a contatto con la gente, e questo è il primo segnale di rinnovamento che diamo in questa campagna elettorale” sottolineando l’utilizzo del “noi” in quanto è interesse comune cambiare il Molise e per far sì che “lo si possa cedere ai nostri figli e nipoti in una maniera migliore di come ci è stata data” e per fare in modo che ogni cittadino si senta parte viva di questa Regione.





Ha poi fatto il suo intervento il Coordinatore Regionale di Italia viva Donato D’Ambrosio, che ci ha tenuto ad evidenziare la complicità con il Sindaco di Termoli, per poi continuare il suo discorso ribadendo i temi espressi in precedenza dallo stesso Roberti:” Parto dal concetto del “noi” che significa aprirsi, la nostra sarà una proposta costruttiva e propositiva” definendo il Molise un grande comune, ripetendo quello che è ormai uno dei concetti chiave della campagna elettorale del candidato a Presidente della Regione.

L’onorevole Ettore Rosato, ha ringraziato Roberti per il grande impegno che sta profondendo in questa campagna elettorale, dichiarando che lo stesso porterà innovazione nella Regione grazie alle sue capacità, per concentrarsi poi sul Pnrr definendolo “una grande opportunità se viene colta, ma se lasciata alla regia di ogni comune, piccolo o grande che sia è evidente che non produrrà grandi benefici, se la Regione fa una regia vera e fa un lavoro serio con il governo, allora le risorse del PNRR su questo territorio possono fare la differenza”. Si è poi soffermato su quelli che lui definisce i problemi concreti che gravano sulla Regione:” Piuttosto che parlare di autonomia parliamo del debito del Molise” - proseguendo- “cerchiamo di affrontare le cose nella priorità che hanno per i nostri concittadini” e che ci vuole una buona dose di pragmatismo nell’affrontare le questioni. In conclusione, il parlamentare renziano si augura che nel prossimo fine settimana si riescano a raccogliere i frutti del duro lavoro svolto per rilanciare l’amministrazione con grande energia.