Tajani a Termoli: «Vinceremo in Molise perché è quello che voleva Berlusconi»

Il vicepremier Antonio Tajani a Termoli

TERMOLI. A conclusione del tour molisano, questa sera il vicepremier Antonio Tajani insieme al Senatore Claudio Lotito, hanno fatto tappa a Termoli, per la precisione presso la sede elettorale di Francesco Roberti, per tenere un incontro pubblico in occasione della campagna elettorale a sostegno di Forza Italia.

Il candidato presidente alla regione Roberti, dopo i ringraziamenti di rito, ha lasciato la parola al Coordinatore Regionale di Forza Italia, Claudio Lotito, il quale ha esaltato l’attuale sindaco di Termoli il quale, per il suo attaccamento al territorio, ne fa rappresentante dell’orgoglio della “molisanità” per la sua capacità di mettere a terra i problemi risolvendoli in modo concreto e non a parole, poiché pratico e preparato ed abituato ad essere vicino ai cittadini. Ha poi proseguito ponendo in rilievo i problemi presenti nel territorio quali le infrastrutture e, soprattutto, la sanità, affermando:” Va ripensata e ridisegnata, perché non è pensabile che un territorio come questo venga dal punto di vista delle risorse è come se fosse un Municipio di Roma” – per poi proseguire – “non è pensabile che i pronto soccorso siano dislocati a distanza di 40 o 50 chilometri”.





Il Vice Presidente del Consiglio dei Ministri, Antonio Tajani:” Tutto lascia pensare che tu sarai il prossimo presidente della Regione Molise” – riferendosi a Roberti- “ma tra il tutto lascia pensare e la vittoria c’è ancora qualche giorno di lavoro intenso” - proseguendo- “noi siamo qui per sostenere la tua candidatura e la lista Forza Italia in quanto siamo convinti che in questa regione serva un presidente di Forza Italia forte”. Ha poi sottolineato la difficoltà nel lavorare in un momento simile, facendo riferimento alla scomparsa di Silvio Berlusconi, dichiarando:” Lo facciamo perché è quello che vorrebbe che facessimo; combattere per le nostre idee, per realizzare i suoi progetti, per spiegare ad ogni cittadino chi siamo e cosa vogliamo fare per l’interesse di questo territorio”.

Tajani ha proseguito richiamando varie questioni delle quali il partito di centrodestra si sta occupando, come portare le pensioni a 1000 euro, la tutela dei lavoratori più deboli, la questione dell’abolizione dell’abuso di ufficio e della riforma della burocrazia, concentrandosi poi sulle maggiori problematiche molisane, come la sanità e le infrastrutture con particolare riferimento a quest’ultime:” L’assenza delle infrastrutture, anche quelle digitali, perché se questo arnese non funziona” – riferendosi al cellulare- “ anche nelle aree interne, nessuno verrà ad investire in questi Comuni, e chi ci vive, soprattutto i giovani che sono abituati a lavorarci, se ne andranno e noi non possiamo permetterci di spopolare le aree interne delle nostre Regioni” aggiungendo che lo spopolamento rischia di danneggiare anche l’assetto idrogeologico dei territori. Forte il riferimento anche al mare:” Rappresenta una grande risorsa, che deve essere valorizzata, sfruttata e deve rappresentare un’opportunità per la crescita di questo territorio” esprimendosi sul problema di collegamento con il Mar Tirreno, e del non guardare ai Balcani come una risorsa.” Sappiamo come si governa, abbiamo delle idee anche per quanto riguarda il futuro e non lasceremo mai solo un presidente di regione, che è legato a noi perché ha la nostra stessa visione e lo stesso linguaggio” concludendo poi con un appello agli elettori appoggiando Francesco Roberti in maniera forte e determinata.

