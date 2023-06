La Lega di Governo: quattro Ministri in Molise

CAMPOBASSO. Quattro Ministri in un colpo solo, non era mai accaduto nel Molise e a segnare questo primato è la Lega, che ha dato un imprinting particolare a questa campagna elettorale dove per ben tre volte è presente il suo leader, il vicepremier Matteo Salvini.

Torna a Campobasso stasera, e non sarà solo. Lo mette in evidenza anche il coordinatore regionale Michele Marone: «La Lega dimostra di avere particolare attenzione al Molise: questa sera, alle ore 20.30, presso il Centrum Palace di Campobasso, il vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini tornerà in Molise con i suoi Ministri Giancarlo Giorgetti (Mef), Giuseppe Valditara (Istruzione e Merito) ed Alessandra Locatelli (Disabilità) per un incontro pubblico con cittadini ed istituzioni.

Nella storia della Regione Molise non era mai accaduto che siano presenti contemporaneamente ben quattro Ministri del Governo in carica per ascoltare le istanze del territorio e programmare iniziative strategiche per il Molise al fine consentire il rilancio socio economico della nostra Regione.

Si tratta, quindi, di un evento straordinario per cui tutta la cittadinanza Molisana è invitata a partecipare», sottolinea Marone, che ha coordinato l’attività elettorale del partito in stretta sinergia coi vertici nazionali, a supporto dell’intera coalizione di centrodestra e al suo candidato presidente Francesco Roberti.