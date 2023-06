Ministri della Lega in Molise, «Con Roberti avremo un’amministrazione forte»

CAMPOBASSO. Quattro Ministri più uno, possiamo dire così nel raccontare la convention della Lega di Governo per il Molise, poiché se sul palco del Centrum Palace accanto a Michele Marone, grand comis nell’occasione, c’erano Matteo Salvini (al terzo incontro in 3 settimane), Giuseppe Valditara, Giancarlo Giorgetti e Alessandra Locatelli, è arrivato anche un video messaggio di Roberto Calderoli.

Ad aprire le danze proprio il commissario regionale Michele Marone, che ha poi lasciato la parola al titolare del Miur Valditara, che ha disegnato le nuove frontiere: «Nel mezzogiorno 240 scuole con più insegnanti e formazione specifica per attività extracurricolari, in cui ci sarà pieno coinvolgimento dei genitori. Abbiamo inserito anche il Molise per dare agli studenti molisani le stesse opportunità di successo degli altri giovani». Poi interviene sul merito: «La nostra idea è quella di un docente tutor che coordina la personalizzazione dell'istruzione, quindi una scuola costituzionale, che vuole valorizzare studenti».

Anche la Ministra per la Disabilità Locatelli era alla terza visita in Molise, ma in un mese e poco più.

«Ogni volta che vengo in Molise mi si apre il cuore, con voi ho vissuto esperienze straordinarie, ho visto quante persone partecipano al terzo settore, questo per te Francesco sarà grande risorsa per migliorare territorio e lavorare bene per questo territorio», si è rivolta così direttamente al candidato presidente Francesco Roberti. «Dobbiamo fare di più per migliorare l’accesso dei disabili al turismo», ha concluso la Locatelli.

Calderoli ha mandato un video di saluto per dare un contributo sull'autonomia differenziata: «Vorrei sfatare alcuni falsi miti, l’autonomia differenziata farà bene a tutto il Paese che non sarà diviso in due. Nella legge c'è scritto che nulla verrà tolto alle Regioni che non richiederanno l’autonomia e verranno ridefiniti i Lep. Non può essere poi incostituzionale ciò che è in Costituzione, previsto dall’articolo 116 e 117. Finora lo Stato ha sottoscritto solo delle pre-intese con le Regioni».

Parola al vicepremier Matteo Salvini, che ha ricordato Silvio Berlusconi in avvio del suo intervento, «Perché prima della politica ci sono i valori e l'amicizia. Sono contento di essere senza passamontagna», la stoccata gli ormai lontanissimi ex alleati del governo gialloverde.

Salvini ha ribadito l’impegno a lavorare per Bifernina e Trignina, «solleciteremo l’Anas», e visti i disagi per le code e i cantieri, sarebbe opportuno.

Poi entra in campo Giorgetti: «E’ stato molto faticoso arrivare a Campobasso. Stellantis e Gigafactory sono il più grande investimento degli ultimi due anni, è un vanto personale, ho seguito io questa operazione. È stata scelta Termoli perché c'erano presupposti e requisiti, personale aveva competenze che si facevano preferire».

E’ tornato a parlare anche Valditara, che rivela fondi per 115 milioni sulla scuola molisana e 95 per l’edilizia scolastica. Non sono mancati anche altri coordinatori delle liste in campo nel centrodestra, al fianco di Roberti, come Filoteo Di Sandro (Fdi), Teresio Di Pietro (Udc) e Claudio Pian (Il Molise che vogliamo».

La Locatelli è sicura: «Con Roberti avremo un’amministrazione forte».

