Coerenza e passione nell'impegno politico di Vittorino Facciolla

PORTOCANNONE. «La mia vita è il racconto di alcune grandi passioni: quella per la mia terra, quella per la politica, la passione per le tradizioni che ci uniscono e ci danno un'identità di cui andare fieri. Che vita sarebbe senza passione?» Si presenta così Vittorino Facciolla, candidato alla carica di consigliere regionale per il Partito democratico, a sostegno di Roberto Gravina.

«La passione è energia vitale- continua Facciolla- È la spinta che ci permette di affrontare le sfide, di superare gli ostacoli, di continuare a battersi ogni giorno per quello che riteniamo sia giusto e adatto a migliorare la nostra regione».

Non solo passione ma anche coerenza.

«La coerenza è uno dei capisaldi sui quali ho fondato la mia vita. La coerenza dei valori in cui credo, la coerenza degli affetti, la coerenza della mia fede politica. Non tutti i candidati in questa tornata elettorale possono affermare la stessa cosa. Non credo che in politica il fine giustifichi i mezzi. No, il fine viene raggiunto se si sta con coerenza sempre dalla stessa parte, assaporando l'amaro delle sconfitte e l'ebrezza delle vittorie e soprattutto battendosi ogni giorno per il bene della nostra regione».

Battersi per il bene della Regione Molise, con tanti obiettivi messi in campo.

«Differenziare bene aiuta l’ambiente e crea lavoro. Ho sempre creduto che una virtuosa gestione dei rifiuti fosse volano di sviluppo territoriale. Grazie al Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani del 2015 e la Legge Regionale 1/2016 di riordino per la gestione associata delle funzioni da parte dei Comuni, abbiamo portato la nostra regione da un 9% di raccolta differenziata al 58%. Ma ciò non basta. Le imprese che puntano sul riutilizzo e il riciclo sono quelle che generano più posti di lavoro. Dagli incontri delle Agorà del Partito democratico è emersa la necessità di costruire filiere strategiche come la frazione organica, i Raee (i rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche) e i tessili. Il Molise è una delle regioni con l'indice di natalità più basso d'Italia e con la percentuale più alta di giovani costretti a cercare lavoro altrove. Lo spopolamento è un'amara realtà.

Possiamo invertire questa tendenza. Come?

Aumentando la qualità della formazione e dell'informazione, aiutando le imprese ad ottenere incentivi per le assunzioni di giovani qualificati nelle nuove tecnologie, creando agevolazioni per le spese di affitti e asili nido. Allora sì che il Molise sarà davvero una terra accogliente dove nascere, crescere, restare e creare una famiglia.

La telemedicina è una grande opportunità che può estendere il diritto alla salute ad un grande numero di cittadini innovando e migliorando la sostenibilità del Sistema Sanitario Nazionale. È la cura alle disuguaglianze in ambito sanitario. Avere una visione per me significa immaginare il futuro del Molise e allo stesso tempo comprendere con quali strumenti, economici, di programmazione e amministrativi, poter raggiungere quell'obiettivo. Lo abbiamo fatto tante volte negli anni in cui ho ricoperto il ruolo di assessore, sia in ambito sociale, sia nell'agricoltura. Un Molise leader nazionale in questi ambiti è una visione concreta.

Disabilità o diversa abilità. La differenza non sta nella singola persona ma nella società in cui vive. Se si è isolati e privi di ogni servizio la disabilità diventa una condizione di eterno svantaggio; se invece si vive in un contesto in cui sono garantiti servizi, cure e attenzioni, la disabilità diventa diversa abilità ovvero una condizione in cui si può vivere in modo dignitoso e indipendente, un luogo in cui poter sviluppare ed esprimere al massimo il proprio potenziale individuale. La vostra vicinanza, gli abbracci, i sorrisi, le vostre incitazioni ad andare avanti».

Oggi pomeriggio il candidato per il Pd incontrerà i cittadini di Portocannone, alle ore 18 in piazza Skanderbeg. «Tutto mi fa credere che la strada percorsa sia quella giusta e quella che stiamo tracciando insieme sarà quella che darà al Molise un'altra opportunità, darà ai molisani la dignità che meritano. Noi ci siamo! Il 25 e 26 giugno andiamo a votare!».

La data delle elezioni regionali si avvicina e il 25 e 26 giugno si voterà per il rinnovo del Presidente Regione Molise, della Giunta e del Consiglio. L’obiettivo del centrosinistra è di dare inizio ad un’altra storia, quella che deve portare la nostra Regione a non essere più la cenerentola dell’Italia. Sanità, lavoro e infrastrutture devono essere le priorità per risolvere le criticità e le problematiche ed è arrivato il momento di scegliere in libertà con l’obiettivo di guardare avanti per un futuro diverso, per noi e per i nostri figli.

Per questo proseguono gli incontri sul territorio del candidato a capo della coalizione di centrosinistra e domani sera, martedì 20 giugno, alle ore 19. presso Palazzo Norante in Corso Skanderbeg a Campomarino, Roberto Gravina insieme ad alcuni candidati alla carica di consigliere regionale - in rappresentanza dei partiti e movimenti che lo sostengono - incontrerà i cittadini per illustrare sinteticamente le nostre linee programmatiche. A seguire ci saranno alcuni interventi dei vari candidati.