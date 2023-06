“Passeggiando... per ospedali” al Vietri

LARINO. Torna in basso Molise la proposta politica di "Io non voto... i soliti noti" con Emilio Izzo, che continuerà l'iniziativa a difesa della sanità pubblica denominata “Passeggiando... per ospedali”, la quale porterà davanti al “Vietri” di Larino, alle ore 11:30 e a seguire presso la casa circondariale di Larino in Contrada Monte Arcano. Alle 17 l'incontro è all'ospedale Cardarelli.

«A seguito degli incresciosi eventi accaduti nel carcere, porteremo la nostra solidarietà.

Le disastrose condizioni dei nostri nosocomi, ancora una volta e con nuovi dettagli, saranno oggetto delle nostre considerazioni e dei nostri programmi, senza dimenticare un passaggio fondamentale sulla mancata realizzazione dell’ospedale Covid a Campobasso, nonostante i noti e gli annunciati ingenti finanziamenti, erogati dal Governo Nazionale, pari a circa dieci milioni di euro.

Appena dopo l’iniziativa sugli ospedali ci porteremo alla stazione ferroviaria di Sepino per avere, alle 18:30, un incontro con i cittadini e per discutere con loro di programmi e soluzioni che possano rispondere al meglio alle loro condizioni di abbandono, sotto ogni punto di vista, da parte delle istituzioni regionali».