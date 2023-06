Sanità, spopolamento, infrastrutture e non solo... Niro: ecco le 8 mission per salvare il Molise

Il programma dei Popolari per l'Italia è chiaro e concreto, punta su linee di azione e non su slogan: "Siamo una squadra competente e competitiva, ai cittadini chiedo di abbandonare per sempre il populismo e premiare la vera Politica"

CAMPOBASSO. "Una squadra composta da tanti amministratori, molti giovani ma già con diversi anni di esperienza maturata sui territori, professionisti ed imprenditori affermati non poteva che proporre un programma sintetico, chiaro e concreto che individua, per ogni problematica inerente il Molise, le linee di azioni più idonee ed urgenti. Questa è la politica dei Popolari per l'Italia: concreta, credibile e realizzabile".

È quanto afferma il segretario regionale Vincenzo Niro.

"La sanità prima di tutto, ovviamente. Il legame forte instaurato col governo nazionale ci aiuterà a superare le difficoltà attuali e ad uscire finalmente da questa lunga fase di emergenza, puntando forte sull'incremento del personale negli ospedali pubblici e sulla giusta integrazione con il privato, salvaguardando contemporaneamente urgenza ed eccellenza. Poi ci sono le azioni straordinarie per superare l'emergenza spopolamento nelle aree interne e il dramma della disoccupazione giovanile. Non meno importanti gli interventi individuati in materia di infrastrutture (proseguendo di fatto l'importante lavoro iniziato in questi ultimi 5 anni) l'agricoltura, il turismo, la sicurezza e la formazione".

"L'appuntamento del 25 e 26 giugno - conclude Niro - è decisivo per il futuro del nostro Molise. L'antipolitica e il populismo sono per fortuna ormai al tramonto e ai cittadini chiedo di recarsi alle urne e di scegliere - come sta avvenendo in tutta Italia - il centrodestra e quindi i Popolari, ovvero la cultura di governo, la competenza e il senso di responsabilità e di appartenenza a questa splendida terra".