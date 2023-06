Gravina: "Una consulta per condividere con le cooperative la programmazione"

CAMPOBASSO. "Ritengo imprescindibile coinvolgere il sistema delle cooperative nell'ambito di una riprogrammazione del welfare in Molise".

Il candidato alla presidenza della Regione Molise per la coalizione progressista, Roberto Gravina, è intervenuto all'incontro organizzato da Confcooperative e Acli.

«Le cooperative rappresentano il tessuto connettivo di un Molise che, nonostante le difficoltà di questi anni, può vantare splendide realtà nei campi della sanità, del sociale, della cultura, del lavoro.

È il momento di guardare ad esse non solo come strumento di sostegno al territorio ma come partner con cui condividere una strategia pluriennale. Una strategia che vogliamo portare avanti pensando che dietro ciascuna cooperativa ci sono persone e necessità, non sono entità astratte.

Ad esempio siamo impegnati a tutelare i lavoratori delle cooperative che operano in sanità, che sia pubblica o privata, guardando ben oltre le contrapposizioni.

Ma allo stesso modo siamo impegnati a tutelare tutti. E con tutti il rapporto, posso assicurarlo, sarà di continua collaborazione a partire dalle attività progettuali previste dal Pnrr.

Finora la Regione del centrodestra ha escluso dalla concertazione le agenzie territoriali e gli altri operatori del Molise. Noi crediamo invece nella collaborazione già sulle prossime programmazioni, ad esempio sui fondi PON 2022-26. È un modello, quello del confronto costante, che ho già scelto da sindaco dando vita ad una Consulta come quella dei servizi socio sanitari, puntando su ascolto e programmazione concertata.

Già, perché siamo pronti a seguire l'esempio di solidarietà che ci insegnano queste realtà. Possiamo anzi dobbiamo farlo, ad esempio, tramite sostegni alle famiglie per fruire per servizi aggiuntivi di mensa, doposcuola o attività ludico-sportive.

Dobbiamo farlo promuovendo la filiera della formazione professionale su tutto il territorio regionale e rinnovandone il catalogo, a partire dagli istituti tecnici superiori, per intercettare le richieste del nuovo mercato del lavoro. Perché per noi è questo il giusto modo di avviare al lavoro tanti giovani in una regione che, stando ai dati, è caratterizzata dalla più alta percentuale di neet, cioè quanti non hanno né cercano un impiego, che non frequentano una scuola né un corso di formazione o di aggiornamento professionale.

Tutto questo senza dimenticare le vocazioni del Molise. Penso alla pesca, settore che il centrodestra al governo regionale non ha proprio considerato, secondo gli stessi pescatori.

Al contrario ritengo che sia fondamentale rimettere mano all'organico regionale per dare un punto di riferimento a chi vive di pesca. Come è fondamentale concordare con gli operatori i vari settori sui quali intervenire per utilizzare al meglio i fondi nazionali che già sono a disposizione.

In più rilanciamo il Molise anche rafforzando l'industria culturale e creativa regionale che produce economia, lavoro, crescita sociale, attrattività, dunque sviluppo: ciò che serve in tante aeree della regione, soprattutto nelle aree interne. Una cultura che va seguita sul piano della formazione, della produzione e della programmazione, andando oltre il concetto di "gratuità a tutti i costi" in modo da regolare e valorizzare gli operatori del comparto. E superando il sistema dei bandi per singoli eventi voluto dal centrodestra bocciato dagli addetti ai lavori.

Noi guardiamo invece al modello delle Cooperative di comunità, nuovo sistema di innovazione sociale nel quale i cittadini sono produttori e fruitori di beni e servizi.

Insomma, sono tanti i settori che possiamo far rifiorire. Un Molise con più cooperazione è un Molise con più sviluppo sostenibile, con più lavoro, con più diritti. È un'altra storia».