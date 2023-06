La Ministra Alessandra Locatelli in visita all'Opera Serena

TERMOLI. Ennesima giornata in Molise del Ministro per le Disabilità, Alessandra Locatelli, che torna sul territorio, come promesso.

In mattinata impegni a Venafro e Isernia, nel pomeriggio, alle 15 sarà ad Agnone per una visita alla Residenza per Anziani “San Berardino”, in via Monsignor Pascucci n. 18; alle ore 17.15 giungerà a Termoli per visita alla Rsa “Opera Serena”, in via Napoli n.1.